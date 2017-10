Minden háziorvosnál van már influenza elleni oltás

Kass Ferenc szegedi háziorvos szerdán vette át az influenza elleni oltóanyagokat. Fotó: Kuklis István

Csongrád megyében idén 55 ezer térítésmentes influenza elleni oltóanyagot osztottak ki a háziorvosok között – az utolsó adagokért tegnap mentek be a doktorok a Szeged Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályára. Az oltást – amely a 60 évnél idősebbeknek és bizonyos krónikus betegségben szenvedőknek jár ingyenesen – javasolt teljesen egészségesen felvenni, lázasan nem. A védőoltásokat a háziorvosok adják be.

Bosnyákovits Tünde megyei tiszti főorvos elmondta, tavaly összesen közel 700 ezer influenza elleni védőoltást adtak be országosan, komoly mellékhatásról pedig egyetlen esetben sem számoltak be. Az influenza megelőzésének ez az egyetlen hatékony eszköze, az immunizálással ráadásul nemcsak az oltottak, de a populáció is védettebbé válik a vírus terjedésével szemben, mert a védőoltottak nem terjesztik a megbetegedést a környezetükben.