Minden megyeszékhelyet bekötnek a gyorsforgalmi úthálózatba - Kétnapos közlekedési konferencia Szegeden

– Az állam folyamatosan fejleszti az infrastruktúrát, a befektetők ugyanis azt nézik, hogyan lehet eljutni a telephelyre vasúton, közúton. A megyeszékhelyeket bekötjük a gyorsforgalmi úthálózatba

A bicikli inkább a jövő, mint a múlt

Bár nincs szezonja, de az elmúlt konferenciákon kevés szó esett a kerékpározásról, ezt pótolta most Révész Máriusz kerékpározásért felelős kormánybiztos. – A bicikli a városi közlekedésben sokkal inkább a jövő, mint a múlt – mondta, és hangsúlyozta, a következő 4 évben minimum 150 milliárd forint jut a terület fejlesztésére, és a Modern Városok Programjában is szerepelnek ezzel kapcsolatos tételek. Dánia és Hollandia után a napi közlekedésben kerékpárban mi vagyunk a harmadik helyen, és ebben a jó helyezésben erősen ott van a Dél-Alföld, Vásárhellyel és Szegeddel.

Nemesi Pál, a megyei kamara elnöke személyes köszönettel kezdte a rendezvényt, és elismerést adott át Szeri Istvánnak, a Tisza Volán egykori első emberének, az országos kamara közlekedési és logisztikai kollégiumi elnökének, aki már huszadik alkalommal menedzseli a szegedi konferenciát. – A közlekedésben is felgyorsult minden, mint a társadalomban, ennek tükrében a szabályozási és törvényalkotási kérdésekben mindig is szellemi műhely volt ez a konferencia – hangsúlyozta, hozzátéve, hogy a kétnapos rendezvényt is ebben a szellemben készítették elő.Mosóczi László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára beszédében kitért a kormány azon céljára, miszerint hazánk 2030-ra abba az öt európai országba tartozzon, ahol a legjobb élni. Ehhez jó vállalkozások, stabil munkahelyek és jó jövedelmek kellenek, és ebbe mindenképpen beletartozik a gyors és biztonságos közlekedés.– mondta az államtitkár. Cél, hogy 2030-ra az ország bármely pontjáról 30 percen belül elérhető legyen a gyorsforgalmi legközelebbi szakasza. Megtudtuk, 2022-ig 4000 milliárd forintot fordítanak útfejlesztésre, ennek több mint fele magyar forrás lesz.Szóba került a térség nagyberuházása, a Szeged és Hódmezővásárhely közötti tramtrain is, ennek a megoldásnak nem nagyon lesz versenytársa. Megtudtuk, Debrecen és Nagyvárad között is tervezik ezt a közlekedési megoldást. Mosóczi László elmondta, 320 milliárd forintot fordít az állam a közösségi közlekedés támogatására, és egy ideje már azon dolgozik, hogy ezt hatékonyabban költse el – és ez mélyreható változásokat hoz majd ebben a szektorban.Holnapy László államtitkári kabinetfőnök is a közösségi közlekedés összehangolásának szükségességéről beszélt. – 2022-re hazánk Közép-Európa legjobb infrastruktúrájával rendelkező országa lesz – fogalmazott, hozzátéve, a növekvő személyautópark mellett is fenn kell tartani a közösségi közlekedés támogatását. Fenntartóként hangsúlyozta, népszerűbb szalagot átvágni, mint kátyúkat betömni. Idézte Fónagy János miniszterhelyettest, miszerint autópályát építünk, fejlesztjük a hálózatot, de ha a csomópontokra csak helikopterrel lehet eljutni, az kudarc – ezzel is utalt az üzemeltetés fontosságára.A konferencia csütörtökön még további 8 előadással folytatódott, és péntek kora délutánig ugyanennyi előadó kap szót a kamara Párizsi körúti székházában. Köztük Majó-Petri Zoltán, az SZKT ügyvezető igazgatója és az elmúlt 20 esztendő mérlegét megvonó Szeri István.