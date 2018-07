Mindenben kiválóak: Jó tanuló, jó sportolóit jutalmazta a Pick Szeged

Jól sportolnak, jól tanulnak a PICK Szeged kézilabdásai. Fotó: pickhandball.hu

A közelmúltban egy közös összejövetellel zárta az idényt a PICK Szeged utánpótlása. A fiatalok az újszegedi Kisstadion pályáin sportolhattak, játszhattak, zárhatták le az idényt.A klub életében fontos szerepet tölt be, hogy a gyerekek a sport mellett a tanulásban is jeleskedjenek, így minden évben megjutalmazzák azokat a játékosokat, akik a pályán kívül is kiválóan szerepelnek.A KÉSZ Csoport Magyarország jóvoltából értékes díjat vehettek át a tehetségek Herbert Gábor utánpótlás szakmai igazgatótól és Fekete Józseftől, a Csongrád Megyei Kézilabda-szövetség elnökétől.A díjazott sportolók és edzőik. U7: Török Martin, edzője: Nagyné Komáromi Veronika. U8: Tari Benedek, edzője: Bucsányi Ibolya. U9: Benák Dániel, edzője: Mandl Alice. U9: Szatmári Gábor, edzője: Bucsányi Ibolya. U10: Kockás András, edzője: Bucsányi Ibolya. U10: Csamangó Bálint, edzője: Miklós Melinda. U11: Csengeri Botond, edzője: Bucsányi Ibolya. U11: Csikkel Roland, edzője: Goór Róbert. U12: Temesvári Ákos, edzője: Teimel Róbert. U14: Sarusi Kis Péter, edzője: Kis Márk. Serdülő korosztály: Bagi Kristóf Tamás, edzője: Goór Róbert.Ifjúsági korosztály: Szőke Levente, edzője: Szabó Péter.