Mindenki mérnököt, informatikust keres: telt ház volt a TIK-ben az SZTE Tavaszi Állásbörzén

A Monguzé az SZTE Alma Mater díja



Tizenkettedik alkalommal adták át az SZTE Alma Mater presztízsdíjat, amelyet az öregdiákok szervezete azon cégnek ítél, amely kiemelt foglalkoztatója az egyetemen végzett hallgatóknak. A díjat az állásbörze megnyitóján Kármán László, a Monguz Információtechnológiai Kft. vezetője vette át. A közel 40 főt foglalkoztató cég munkatársainak csaknem fele az SZTE-n tanult. A Magyarországon 2008 óta bejegyzett vállalkozás már több mint 20 éve foglalkozik a könyvtárak IT-infrastruktúrájának fejlesztésével.

Kitehették volna a minden hely elkelt táblát a Szegedi Tudományegyetem szerdai állásbörzéjén a TIK-ben, ennél több standot lehetetlen lett volna bezsúfolni a földszintre. Így kicsit az utcácskák is szűkre sikerültek, de lehet, hogy csak a nagy érdeklődés miatt tűntek annak. Szellős és tetszetős kiállítóhelyen jelent meg a navigációs nagyágyú, az NNG. – Már hatvanan vagyunk, és várjuk a további jelentkezőket – mondja Fritz Zsombor, a szegedi, Klauzál téri fejlesztőközpont vezetője, hozzátéve, hogy nemcsak helyi, budapesti állásokat is ajánlanak a börzén.Nyereményért játszott Uhrin Attila és Varjú Róbert. A másodéves programtervező matematikusok még nem döntötték el, hogy megállnak-e három év után, a mesterképzés előtt. – Most úgy tűnik, inkább dolgozni kezdünk – mondják bizakodva a keresett szakmát tanuló fiatalok. Fritz Zsombor ezzel nem feltétlenül ért egyet, bár van olyan kollégája, aki munka mellett tanul tovább a mesterképzésen.Az élelmiszeripari nagyhatalom, a szegedi Picket is tulajdonló Bonafarm-csoport is keresi a fiatalokat. – Műszaki, logisztikai, gazdasági területre vennénk fel pályakezdőket – tudjuk meg Bárszki Adrienn toborzási specialistától.A Continentalhoz tartozó makói és szegedi gyár szorosan egymás mellett, de nem közös standon jelent meg a TIK-ben. Az autóipari gumialkatrészeket gyártó ContiTech műszaki menedzsereket és mérnökdiplomásokat alkalmazna szívesen, angol- vagy németnyelv-tudással. – Jó, ha tudja a jelentkező, hogy mi a projekt, és fontos, hogy hatékonyan tudjon kommunikálni – hangsúlyozza Valkó Erika HR-koordinátor.Már a BP is javában toboroz Szegeden, Kossuth Lajos sugárúti új globális üzleti szolgáltatóközpontjában 2020-ig 500 új munkatársat szeretne alkalmazni. Ezen a standon is volt kvízjáték, a BP állításairól kellett eldönteni a diákoknak, igaz vagy hamis. Pintér Kinga, a GTK másodéves hallgatója is megmérette magát, és eredményesen tette, mert ajándékkal távozhatott. – Gazdálkodással kapcsolatos állás után érdeklődök – válaszolta kérdésünkre. A BP számos területre, köztük pénzügyre, számítástechnikára, beszerzésre keres európai nyelven beszélő kezdő vagy vezetői pozícióra is alkalmas munkatársakat.A makói Givaudan elsősorban gépész- és élelmiszermérnököt keres, az állateledel-gyártó csongrád-bokrosi Mars szakmai gyakorlati lehetőséget is kínál a mérnökhallgatóknak. – A friss diplomásoknak rotációs vezetőképző programunkat tudjuk ajánlani, évente mást területen próbálhatja ki magát nálunk a leendő középvezető – tudjuk meg Kónya Ágnestől.Ha két szakmát lehetne kiemelni a TIK állásbörzéjéről, akkor az a mérnök és az informatikus lenne. Banki informatikával, monitorozó és automatizáló „termékekkel" foglakozik a CEO, a világnak minden pontjára értékesítenek. – Célunk a globális lefedettség, ehhez szükségünk van új munkatársakra, elsősorban Java-fejlesztőket keresünk és alkalmaznánk szívesen – tudjuk meg Gödry Zsolt ügyvezető igazgatótól.