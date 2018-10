Mindenki nyugodjon le: nem kezdte el ¨festeni a haját¨ a Tisza

A Maros-torkolat Szegednél. A Tisza nem nyár végén, hanem tavasszal, áradáskor szőke.

Fotó: Googlemaps

„A szőke Tisza lebukott, pont nem szőke, ellentétben a képen tényleg szőke Körössel" – írta az index.hu internetes portál a minap egy olvasó légi felvétele alá. A fotó a Körös- torokban készült, az látszik, hogy a kisebb folyó világosabb, több a hordalék benne. „Általában tényleg a Tisza sokkal szőkébb, a Körös inkább zöldeskék szokott lenni. Ha megnézed például a Google-térképen, ott is látszik" – állapította meg egy hozzászóló. „Folytatódik a szőke Tisza-gate!" – jelent meg másnap az oldalon: egy másik olvasói fotó ugyanisa Maros-torkolatot mutatta, ahol egyértelműen a Maros látszott szőkébbnek.Azon, hogy a Tisza nem elég szőke, nyilván csak azok lepődnek meg komolyan, akik nem figyelték még meg, hogy a folyók színe változik. A Tiszáról szóló írások a „szőkeséget" a vízben lebegő homok- és iszapszemcséknek tulajdonítják, de fontos tudni, hogy a színhez hozzájárulnak az apró élőlények is.– Azt szoktam tanítani, hogy ha ugyanott, a szegedi régi hídnál mintát veszünk tavasszal, nyáron, ősszel és télen, a víz összetétele és ebben az élőlények előfordulása, aránya négyféle lesz. Ezek a folyó vízgyűjtő területén lévő állóvizekből kerülnek be a Tiszába – mondja Szalma Elemér biológus, a Szegedi Tudományegyetem hidroökológiai kutatócsoportjának vezetője. Ez az összetétel idővel változhat. Azt Uherkovich Gábor írta le, hogy amint egy anyag eltűnik a vízből, a benne lévő biomassza intenzíven reagál erre.A folyók hordaléka, így színe is a vízgyűjtő területről érkező anyagok és élőlények függvénye. A Marosnak pél-dául kék színű iszapja van, amely igazolt gyógyhatású, Makón kezelésre is használják. A Tiszában a szőkeséget nem nyáron kell keresni, hanem amikor árad. Most zöldeskék színű. Szalma Elemér szerint ilyenkor Ányásnál, Mindszent közelében a legszebb.