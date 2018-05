Mindenki ott volt a bordányi Pünkösdfeszten

A versenyzők reggel fél kilenctől már gyülekeztek a faluzáznál. Tanács Gábor polgármester a Délmagyarországnak elmondta, hogy összesen 907 ember nevezett a versenyre, 804-en álltak rajthoz, és 799 versenyző teljesítette is a 3.3 kilométeres távot a településen belül. A nők közül Rabi Enikő futott be először, a férfiak versenyét pedig Súlya Gábor nyerte. A futóversennyel egyébként az általános iskolásokat segítik. Az a három osztály, amelyik a legtöbb futót tudta magával vinni a versenyre, pénzjutalmat kapott, amit akár osztálykirándulásra is költhet.



A hosszú hétvége a futóversenyen túl még rengeteg programot tartogatott a bordányiaknak. Csütörtökön, a hivatalos megnyitó után átadtak egy sportpályát az óvoda udvarán, pénteken pedig mozinapot tartottak, és több premierfilmet is levetítettek. Szombaton a népzenéé volt a főszerep, akkor a Borostyán népdalkör tartotta jubileumi, 15 éves találkozóját, ahova nem csak Bordányból érkeztek vendégek. Szombaton szintén koncertek voltak, és lejátszották a Bordány-Szeged focimeccset is.



- A Pünkösdfeszt idén is megmozgatta az egész falut, és azz szeretnénk, ha ez jövőre is így lenne – mondta még a polgármester.