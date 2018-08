Mindennap váltsunk, mert a gyerek megunja ugyanazt enni - Mi kerüljön az uzsonnásdobozba?

A tanévkezdéssel járó megváltozott napirend, a követelmények, a közösségbe járás testileg és lelkileg is próbára teszi a nebulókat, különösen az elsősöket. Felmerül ezért a kérdés a szülőkben, hogyan tudják felkészíteni helyesen gyermeküket az iskolára, hogy az csak minimálisan viselje meg őket. Erről Antal Emese dietetikust, szociológust kérdeztük.



– Augusztus utolsó napjaiban már kezdjünk átállni a szeptemberi ritmusra! Fokozatosan alakítsuk át az alvási szokásokat: a gyerekek keljenek korábban és feküdjenek le idejében! Egy hét alatt áthangolhatjuk őket. Figyeljünk oda, hogy eleget aludjon a gyermek, mert ha keveset pihen, nagyobb eséllyel lesz túlsúlyos. Egy alsó tagozatosnak napi 10-11 óra alvásra van szüksége, egy felsősnek 9-10 órányira. Emellett iskolakezdés előtt tanácsos gyermekünket fogorvoshoz, illetve szemészhez elvinni, ha bármi probléma merülne fel, jobb iskola előtt orvosolni a bajt – emeli ki a szakember, hozzátéve, gondolatban is fontos a hangolódás, amelyhez érdemes a modern technika adta lehetőségeket kihasználni. Például gyerekek számára készült egészségnevelő kisfilmeket, feladatokat nézhetünk a gyerekekkel közösen, de az ingyenes, OkosDoboz nevű digitális taneszköz is hasznos lehet.



Antal Emese kiemelte, vissza kell térni a napi ötszöri étkezési rendre: reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna, vacsora. Az új étkezési ritmus hamar beállítható – Nyáron elcsúszhat a gyermek reggelije, ebédideje, és sok családban bármikor lehet nassolni. Ha korábban kelünk, az új étkezési ritmus is hamar beállítható. Ez azt jelenti, hogy három-négy óránál több ne teljen el az étkezések között. Ami az autónak a benzin, az a szervezetnek az ébredés utáni étkezés. Elmulasztásával visszavetjük gyermekünk energiaszintjét és ezzel együtt szellemi-fizikai teljesítményét. Ne legyen olyan nap, amikor nem reggelizik! Sőt, míg nyáron gyakran akkor evett, amikor kedve volt, az iskolában a szünetekre kell szorítkozni. Ezért ehhez olyan ételekre van szükség, amelyeket könnyen el lehet fogyasztani, de tápanyagtartalma kitart akár több óráig is. A gyermek agya számára serkentő ételeket adjunk! A menzára befizetett gyerkőc esetében nézzük meg az étlapot, és ehhez tervezzük meg a tízórait, uzsonnát – magyarázza a dietetikus, aki azt javasolja, hogy szülőként ne intézzük el annyival a tízórait és az uzsonnát, hogy pénzt adunk a gyereknek, és ő majd magának vesz valamit, hanem magunk gondoskodjunk az ételekről. Zöldség mindig kerüljön a szendvicsbe – A szendvics alapja legyen legalább ötven százalékban teljes kiőrlésű vagy rozsos, korpás, sokmagvas gabona, azaz kenyérféle. Valamilyen zöldség mindig kerüljön a szendvicsbe: paprika, paradicsom, uborka, retek, reszelhetünk rá gyökérzöldségeket is, mehet bele saláta- vagy káposztalevél. Variálhatjuk a szendvicset különböző krémekkel: otthon készített tojáskrém, zöldségkrémek, húskrémek, májkrémek is kerülhetnek bele. Műanyag dobozban egész nap eláll a gyümölcssaláta egy kis citrommal meglocsolva. Ugyanígy csomagolhatunk sárgarépa-, uborka- vagy zellerhasábokat, mellé mártogatósnak joghurtot. Tejtermékek közül az alacsonyabb zsírtartalmúakat válasszuk: natúr joghurt, túrókrém, kerülhet a szendvicsbe sajt, a kulacsba tej, turmix. Házilag is süthetünk sajtos, túrós, darált magvas, gyümölcsös kekszeket, stanglikat – részletezi Antal Emese, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy változatos legyen a hátizsákba kerülő étel, mert hamar unalmassá válik, ha mindig ugyanazt csomagoljuk. Emellett az adagok illeszkedjenek a tanuló életkorához és fizikai aktivitásához is, amikor edzése, különórája van, több energiára lesz szüksége. Attól, mert vége a nyárnak, még a nasit ne tiltsuk meg, de minimalizáljuk, mert úgy könnyen kárba vész a tápanyagokban gazdag főtt étel. Innivalót is csomagoljunk – Továbbá gondos odafigyelést igényel a folyadékfogyasztás is, aminek az alapját a víz képezze, míg a gyümölcsleveknél vegyük figyelembe az energia- és cukortartalmat. Fontos szem előtt tartanunk, hogy a folyadékbevitel eloszlása egyenletes legyen, mert az nem jó megoldás, ha egész délelőtt nem iszik, majd ebéd után húz le egy üvegnyit egyben. Ha a gyermek fáradtságra, fejfájásra panaszkodik, vagy nehezére esik figyelni, elsőként jusson eszünkbe, vajon ivott-e eleget? Az uzsonna és a tízórai mellé innivalót is csomagoljunk a gyereknek – emeli ki Antal Emese, hozzátéve, lehet már kapni félliteresnél is nagyobb méretű, színes kulacsokat, ezek használatát javasolja.



Megtudtuk, az elsőosztályosok izgalmát oldhatjuk magnéziumban gazdag tízóraival, például a mandula, a kesudió, a zabkorpa, a banán, a tonhal, a tökmag és a paradicsom is jól jöhet. Emellett a nehéz iskolatáska megterheli a kicsik csontozatát és gerincét, így fokozottan ügyeljünk a D-vitamin és a kalcium pótlására, ehhez kiváló források a tejtermékek, a szezámmag, a mandula, a halak, a brokkoli és a hüvelyesek.