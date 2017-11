Mindig elmentek a határig

Ha nincs Trianon, a DKMT sem születik meg. 1997. november 21-én elsősorban azért kötöttek szerződést a hármas határ körül négy magyar, négy román megye, valamint a Vajdaság vezetői, hogy helyreállítsák „az egykori infrastruktúrát, amelyet a történelmi viszontagságok szakítottak szét".



Nem is egy magyar, hanem egy román politikus, Viorel Coifan, a Temes megyei tanács akkori elnöke fogalmazott így később. Az ötlet azonban Lehmann Istváné, a Csongrád megyei közgyűlés akkori elnökéé volt.



Az önkormányzati politikusok célja az volt, hogy az Unióban létező eurorégiók példájára olyan beruházásokat indítsanak el, amelyek megkönnyítik a határ mellett élő emberek közlekedését, ami nyolcvan éve problémás volt, mindhárom országban.



A DKMT létrejöttét az állam nálunk és Romániában jóindulatú közömbösséggel figyelte. Jugoszláviában viszont az akkori hatalom – Milosevics pártja – nem támogatta. A vajdasági aláíró, a tartományi kormány elnöke, Bosko Perosevics ellenszélben cselekedett. Nem ezzel a tettével, hanem az ottani politikai viszonyokkal függött össze, hogy két évvel később egy mezőgazdasági kiállításon egy merénylő fejbe lőtte.



A DKMT rendszeresen közgyűléseken döntött a pályázatairól, és volt olyan idő, amikor a Vajdaságot a NATO bombázta, amelynek Magyarország már a tagja volt, Románia pedig be akart lépni. A DKMT legismertebb programja az évenkénti hármashatár-találkozó volt, mert ilyenkor egy hétvégére ideiglenes átkelőhely nyílt.



Az emberek szívesen átjártak a szomszédba, még biciklivel is. Turisztikai újságírókat látott vendégül a szervezet, ismert európai újságok írták meg, milyen italokkal, ételekkel és egyáltalán nem nomád körülményekkel várják az itteni vendéglátók a turistát.



Kézzelfogható eredmény? Ha nincs a DKMT, biztosan nem nyílik meg a határátkelő Kiszombornál. A Tisza nemzetközi vízi út lett, Szegednél új vízi határkikötő épült.



A legkomolyabb dolognak a DKMT Nonprofit Kft.-jét irányító Csókási Eszter ügyvezető mégis a most futó Dream Railway nevű projektet tartja, amely tényleg régi álom: helyreállítani a vasúti közlekedést Szabadkától Bácsalmáson át Bajáig. A Szeged–Szabadka vonalra már kész az engedélyes terv.