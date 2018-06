Mindig van parkolóhely - fotó

Így is lehet. Ki mondta, hogy nincs üres hely? Fotó: Kovács András

Autóban pedig nem igazán van kisebb, mint a Smart, amely alig hosszabb, mint amilyen széles egy rendes kocsi. Így azután nem a „Pofátlan parkolás" rovatunkba került a szegedi Huszár Mátyás rakparton minap várakozó kisautó, hanem a leleményesbe. Egyáltalán nem lógott ki az eleje a szalagkorlátra teljesen ráálló mininek, aki egy kicsit is ügyetlenebbül rakta le a kocsiját, annak sem volt beljebb egy centivel sem a visszapillantó tükre. Továbbá arrafelé elég széles az ingyenes parkolóhelyként funkcionáló zsákutca. Ha pedig ingyenes, akkor kapós, de a telt ház – ahogy a fotón is látszik – mást jelent a Smartnak, mint egy normál autónak. – Jó, de hogy áll ki onnan az Astra? – kérdezhetné bárki. A válasz: úgy, ahogy beállt, mert a Smart volt ott előbb…Párizsban, Rómában és számos zsúfolt európai városban megszokott látvány a lehetetlenül kis helyre beférő – időnként talán beszemtelenkedő – Smart. Szerintem a tilosba tévedt miniautókkal a közterület-felügyeletesek is türelmesebbek. Egyrészt kevésbé akadályozza a forgalmat ez a méret, mint egy rendes autó. Ha pedig mégis elszállíttatják, érdemes összevárniuk kettőt, annyi is felfér egy átlagos pókos autóra a Smartból.