Mindössze 37 fokot írnak a mai napra: örvendjünk és olvassunk tegnapi híreket!

már a címben, és ezt csak tetézzük a továbbiakban:, valamint. A déli, délkeleti tájakonig emelkedik a hőmérséklet, de mindenütt 30 fok fölötti maximumok várhatók,: elszórtan záporok, zivatarok frissíthetik a levegőt, melyek mögött visszaeshet a hőmérséklet.Szeles nap lesz, északnyugaton erős, viharos széllökésekkel, de mi délen vagyunk. Az OMSZ mindezt tudományosan úgy magyarázza: "Szerdán a nyugat-európai ciklon előoldalán délies áramlással több fokkal melegebb levegő érkezik térségünkbe, tovább fokozódik a hőség." Magyarul meg fogunk sülni, már tegnap is megsültünk,, és még egy macska is megfürdött.A hőségben nem fog az agy, ennek örömére, és kiderült, hogy Szeged fekete napja ebből a szempontból a kedd.a migránsok földre fektetése kapcsán - hétfőn tett ellenük feljelentést önbíráskodás miatt az Együtt politikusa. Botka László pedig vallomást tett tegnap Gyulán a városházi parkolóperben,. A makói vízműügyet meg nagy meglepetésre tovább bűvölik,. A nap folyamán, és amint aktuális téma.

Gyerekeket érintő hírből jutott vidám is, szomorú is., aki gázrobbanásban szenvedett súlyos égési sérülést - és újra táncol. A most négy és fél éves Móricz Levi fejlődése viszont sajnos visszaesett: nem sokkal azt követően, hogy világra jött, agyvérzést kapott, ami miatt 90 százalékos agykárosodást szenvedett.Olvashattak mégés, és, ígérjük, nem lesz benne köszönet. Ha kíváncsi természetűek, nézzék meg azt is,, ahol egy szegedi és egy zákányszéki "hobbikertész" termesztett indiai kendert.Aztán menjenek be dolgozni, ott legalább van légkondi. Ha van. Jó munkát, szép napot, kövessenek minket napközben is! Ne felejtsék el felköszönteni