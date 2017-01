Miniszterelnök lett a szomszédból

43 éves, eredetileg informatikus, a szociáldemokrata párt Temes megyei elnöke. 2016 júniusáig Temesvár alpolgármestere volt, majd ő lett a Temes megyei önkormányzat elnöke. Többször tárgyalt már Kakas Bélával, a Csongrád Megyei Közgyűlés elnökével is, így a róla szóló hír szerepel a megye honlapján, azzal a megjegyzéssel, hogy Grindeanu szerepvállalása hasznos lehet Csongrád megyének.Mindkét megyei önkormányzat tulajdonosa a DKMT Nonprofit Kft.-nek, amely határon átnyúló fejlesztéseket szervez – többek között az új tiszai határkikötő pályázatát is ez a cég intézte. Csókási Eszter ügyvezető lapunknak azt mondta, a Temes megyei elnököt korrekt és együttműködő embernek ismerte meg, aki komolyan veszi a határ menti fejlesztési terveket és a nemzetközi kapcsolatokat.Romániában szociálliberális kormány alakul, amelyet – keddi nyilatkozata alapján – a magyar párt, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség is megszavaz.