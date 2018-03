Minitorták Bogaramnak és Nyuszkónak, nőnapra - fotók

Fotó: Frank Yvette

Azt gondoltuk, a nyuszis díszítésű minitorta már a húsvétra hangolódás jegyében készült, de Romicsné Domokos Mónika, a Tündérkert kézműves tortaműhely üzletvezetője elárulta: ez „Nyuszkónak" – a megrendelő párjának – készült nőnapra. Találunk a rózsák, szívecskék között egy apró katicát is: ezt a kislányának viszi az egyik apuka.– Egyre többen vásárolnak 8–10 szeletes tortát vagy ilyen kis minitortákat nőnapra, mert ez élmény maradhat az ünnepelteknek – mutatta a frissen készült finomságokat Mónika. – Igyekeztünk a „csajos kedvencek" közül válogatni: a baileyses és epres minik a legnépszerűbbek, de csokis-tejszínes és erdei gyümölcsös-túrós is készült, mindegyik minőségi alapanyagból. Természetemből fakad ez a precizitás: ha valamit tízszer le kell venni, mert úgy nem elég jó, akkor tízszer leveszem.A sütemények nőnapi díszdobozt is kapnak „A Te sütid" felirattal: a minitorták mellé hatféle macaron is kerülhet. – Ezeket úgy kell enni, hogy lehunyod a szemed, beleharapsz, és minden falatját kiélvezed! – árulta el Mónika. Belestünk a cukrászműhelybe is, ahol éppen krémek készültek: a Tündérkert főzött csokoládékrémje a nagy favorit.– Mindenki azzal jön vissza újra rendelni, hogy ez nem a megszokott csokikrém, valami különlegeset éreznek benne – mosolyog a cukrász. – Erre csak annyit szoktam mondani, hogy igen, azt érzik rajta, hogy szívvel-lélekkel készült!