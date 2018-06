Minőségi buli az ugaron, szabadság a puszta közepén - hippihangulat Ópusztaszeren

Pásztor Annát is hatalmába kerítette a hippihangulat a puszta láttán - de valószínűleg más szabadságkedvelőkre is így hat a környezet és a jó zenék.

Hatodik alkalommal bulizhatnak az ópusztaszeri pusztában a szabadságot kedvelők. A Woodstock az ugaron fesztivál ötlete az Anna and the Barbies énekesének, Pásztor Annának a fejéből pattant ki sok-sok évvel ezelőtt. A különc énekesnőnek vannak rokonai a településen, akik szürkemarha- és lótenyésztéssel foglalkoznak.– Amikor megmutatták nekem az egyik kétszáz fős jurtájukat, amely napsütésben gyönyörű sárgás színekben tündökölt, eszembe jutott, milyen jó lenne egy akusztikus koncertet tartani. Reggelre megálmodtam, hogy egy zenekari tábor lesz itt – mesélte Anna. Három héttel később már szalonnát sütöttek a szalmabálák között a rajongóknak. Így indult a dél-alföldi Woodstock, amely mára fesztivállá nőtte ki magát. Egy több mint 2000 négyzetméteres természetvédelmi terület ad otthont a rendezvénynek, amelynek idén a nagyszínpad mellett 12 másik helyszíne is lesz. A fesztiválozók mellett zavartalanul megfér egy csodálatos ménes is, amely megadja a hely igazi természetközeli hangulatát.A zenészek, művészek, barátok itt mind ismerik egymást, és teljes lazaságban szórakoznak egymás és a közönség társaságában. – Idén négy nap alatt 50 zenekar lép majd fel, a gigantikus fesztiválok topbandái is itt lesznek feltörekvő magyar együttesekkel együtt. Fellépnek például Jónás Veráék és az Apey and the Pea, valamint olyan nagymenők, mint a Vad Fruttik, a Hiperkarma, Péterfy Bori és a Supernem – sorolta az ötletgazda.Az esti koncertek előtt zenei workshopok, kézművesfoglalkozások, valamint igazi lazulós programok várják akár a családokat is július 4. és 7. között. A fesztiválozóknak számos lehetőségük van megszállni a hippifesztivál közelében, lakhatnak sátorban vagy lakókocsiban – de Ópusztaszeren is sok vendégház várja az ide érkezőket.