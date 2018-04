Mintagazdaságot építenek Kővágóban

– Fiatal városként folyamatosan van mit fejlesztenünk. Igyekszünk minden pályázati lehetőséget megragadni. Most a zárt- és kiskertesek életminőségén szeretnénk javítani. Mivel a lakosság tíz százaléka lakik olyan külterületen, ahol az épületek nyaralónak, víkendháznak készültek, sok olyan van köztük, amelyikben víz sincs – magyarázta Antal János, a sándorfalvi önkormányzat településfejlesztési ügyintézője.Sándorfalván Csibafa 448, Kővágó 442 zártkertjét, közel 160 hektárnyi külterületet fejleszthet az önkormányzat abból a nagyjából tízmillió forintból, amelyet most nyertek egy pályázaton.Csibafán a helyi gazdálkodók kérésére vízvételi pontot alakít ki az önkormányzat a zártkertek szélén lévő önkormányzati ingatlan határán – itt csatlakozási lehetőséget is kiépítenek. A külterületről a zártkertekbe bejutó vadak különösen télen jelentenek problémát, amikor a zártkertek fásszárú növényeinek a kérgét lerágva jelentős károkat okoznak – ezért az önkormányzat vadkerítést is telepítene.Egy másik külterületen, a Kővágóban pedig napelemes árampontot létesítenek, amelyhez a telektulajdonosok saját almérővel csatlakozhatnak. Az elfogyasztott áramot napelemekkel termeli meg az önkormányzat. Az áramvételi pontról hosszabbítóval, vezetékkel közvetlenül huszonöt zártkert érhető el, viszont közvetve a kerteken keresztül a tulajdonosok összefogásával már ötven zártkert teljes területe elérhető.Igény esetén az önkormányzat lehetőséget biztosít a zártkerttulajdonosoknak akkumulátoraik töltésére. A napelemeket az önkormányzat tulajdonában lévő telken helyezik el: itt öt vízálló konnektort is kiépítenek.A Nádastó Szabadidőpark mellé gyümölcsöst telepítenek, ahol az ősi magyar gyümölcsfajtákat ismerhetik és kóstolhatják meg a látogatók. A tervek szerint a beruházások idén nyáron indulnak, és 2019 április végéig fejeződnek be.Antal János, a sándorfalvi önkormányzat településfejlesztési ügyintézője az egyik külterületi lakóval, Csókásiné Dobó Zsuzsannával beszélget, akinek bár a víz és az áram is be van vezetve az otthonába, örül a fejlesztéseknek.