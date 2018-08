Mintha nem is lenne SZIN - idén nem gázolunk bokáig a szemétben a Torontál téren

a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. igazgatójától,

fél nyolc körül ért oda a Torontál térre, akkor éppen ketten szedték össze a szemetet a híd alól nagy zsákokba. Ők próbáltak szelektálni is: az egyik zsákba üvegeket raktak, a másikba a többit.

A Laposra indultunk csütörtökön 17 óra körül kisebbik lányommal pancsolni, mert úgy gondoltuk, hogy már nem lesz több eső. Tévedtünk, de nem csak ebben.Nem csak a lezúduló víztömeg miatt gondoltam úgy, hogy gumicsizmát is kellett volna hoznunk, mert hogy alig értünk át a hídon, már jött is a következő felhőszakadás - hanem a szemét miatt is. Az elmúlt években a Torontál téren a híd lábánál nagyon meg kellett nézni, hova lépünk - a SZIN ideje alatt folyamatosan gyűlt a mocsok, hiába volt a takarítás. A töltésen, a mellvéd mentén végig üvegek, PET palackok, egyéb hulladék szétdobálva, üvegcserepek a betonon, hányás, vizelet, miegyebek.Ehhez képest most egyetlen teli kukát láttunk, még a szemetesek is mind ki voltak ürítve. Nem csak a téren, még a Laposon is, sőt, ott szinte kulturáltabb volt a helyzet, mint amilyen általában. A közeli kisboltnál sem a megszokott állapotok fogadtak - sokan álltak sorba, de hulladékot nem láttunk eldobva. Persze az üvegcserepekre most is érdemes figyelni, a partról visszafelé nem mentünk mezítláb a gyermekkel, amíg le nem pereg a lábunkról a homok, de egyébként nem látszik, hogy a híd másik oldalán fesztivál zajlik. Legalábbis a tisztaságon, mert egyébként az eső ellenére is sokan jöttek-mentek. A családosok hazafelé, a gyerek nélkül érkezők meg be a fesztiválra. Nem áll ott a híd Torontál téri oldalán a megszokott árusító bódé sem, és mivel a Liget gyakorlatilag építési terület, azt sem tudták teleszemetelni a koncert előtti piknikezők. A hányásszámlálónk pedig egynél megállt, azt is a híd közepén találtuk. Mondjuk, ha számít valamit, három részből állt.Óriási plusz terhelést jelent a takarítás a környéken a SZIN ideje alatt, tudtuk meg Makrai Lászlótól,és erre extra erőforrást, összeget nem kap a környezetgazdálkodás. - Az első éjszaka eredményét látva plusz 3000 liternyi szeméttároló edényt helyeztünk ki a Torontál térre és a fesztivál bejáratánál, a szervezőkkel közösen próbáljuk megoldani a helyzetet - mondta el: így már a bejárat előtt is tudják gyűjteni a szemetet. A fesztivál területén kívüli alkoholfogyasztás, éjszakai dorbézolás kontroll alatt tartására a rendőrség segítségét kérték. Amikor mi 19 óra körül feljöttünk a partról, állt is a közelben egy rendőrségi furgon és egy másik rendőrautó.Mert hogy alkoholt fogyasztani egyébként közterületen tilos - de elég gyakori, hogy odakint veszik és isszák meg az esti adag egy részét a fiatalok. Ennek vannak következményei: hulladék, hányás, egyéb "anyagcsere problémák". Vagy eldobják a szemetüket, vagy a kukába teszik. Ha van a közelben kuka. És van benne hely. Most van, és sokan meg is találják, de azért így is folyamatosan szaporodik a szemét - viszont folyamatosan gyűjtik is. Ezt mi is tapasztaltuk: amikor lementünk a Laposra, még láttunk odafent három szemeteszsákot, egy óta múlva már nem voltak ott, és gyanítjuk, nem a fesztiválozók vitték azokat magukkal. KollégánkEz azonban nincs ingyen: számszerűsítve napi 100 ezer forintot biztosan elvisz a pluszmunka. Embereket irányítanak át ide - csak reggel hattól tízig 4 ember kell a területre. Az itt összegyűjtött hulladék tényleg szemét, használhatatlan, ennek lerakása is díjat von maga után, tehát még a környezetgazdálkodásnak kerül pénzbe a saját munkája. Ha egy-két üveg is kerül a göngyölegbe, már nem rakhatják fel a válogató szalagra, mert balesetveszélyes, ezért nincs lehetőség az újrahasznosításra. Ne felejtsük ki a gépköltséget sem: kis platós jármű viszi el a szemeteszsákokat, valamint a plusz edények kihelyezésének is van költsége. Az emberek átirányítása miatt ráadásul a beütemezett, kötelező feladatok csúsznak, mint az útpadkák tisztítása, a fék, bokrok nyesése, más, tisztasági és kertészeti feladatok. Munkavállaló pedig így sincs elég.- Az is segít a helyzeten, hogy a hamburgerárus idén nem kapott engedélyt - tette hozzá Makrai László. Az utcai árusítással az a fő gond, hogy sokszor nincs rendes méretű saját szemetesük, kötelezni pedig nem lehet őket, hogy konténert rendeljenek a környezetgazdálkodástól. Ennek megfelelően az általuk termelt hulladék eltakarítása a várost terheli, és nem is csak helyben - az éhes vevő megveszi az ennivalót, útközben megeszi, a papírt, az üdítős poharat, üveget elhajítja. Idén ez is kimarad: úgy tűnik, együtt állnak a csillagok, és a környezetgazdálkodás remek munkát végez plusz emberek és plusz források nélkül. Persze azért az lenne az igazi, ha minden fesztiválozó otthon érezné magát - mert, úgy gondoljuk, otthon biztosan kidobják maguk után a szemetet.