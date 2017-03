Mintha üres csarnokokkal lenne tele az ipari park

Feltámadásra várnak az ipari park létesítményei. Fotó: Karnok Csaba

– Nem nevezném szellemvárosnak – utasította vissza a kisteleki ipari parkról szerzett benyomásainkat Tóth Sándor, a Lochner Kft. ügyvezetője. A cég még 2013-ban pályázott innovatív telephelyfejlesztésre, nyertek is majd 90 millió forintot erre a célra, a pályázatot 2015 végén lezárták, ez olvasható a helyszínen kihelyezett táblán.Az ipari parkban, ahol tucatnyi hasonló újonnan épült csarnok sorakozik, szinte semmi mozgás nincs. A kövesúttal és közvilágítással is ellátott parkban csak néhány vállalkozás aktív szemmel láthatóan is. Rögtön az elején a kisváros ismert iparosa, Bartucz Tibor cégének irodaháza áll. A helyiek szerint a Probart Kft. legalább munkát ad több száz helyinek. Az ipari parkban állomásozó vállalkozásokról édeskeveset tudnak a kistelekiek.

A légy zümmögését is hallani

Önkormányzat: a cégek csúsztak

Nem mind arany, ami fénylik?

– Már többen is érdeklődtek, de nem akarunk nyilatkozni – hárít el minden érdeklődést az Auro-Sciencis Kft. csarnokában a telephelyvezető. Pedig a cég éppen a kevés valamiféle működésről is árulkodó telepek egyike az ipari parkban. A cégük honlapján a pályázat leírása szerint már két és fél évvel ezelőtt lezárták a telephelyfejlesztésre nyert pályázatot, de információink szerint nemrégiben még az algyői ipari parkban béreltek helyiséget, mert nem tudtak teljesen átköltözni az új helyre.A nyomdai profilú cég csarnokáról még az uniós pályázatot hirdető tábla is leszakadt, itt a villanyóra egy millimétert sem mozdult, eléggé valószínű, hogy semmiféle tevékenység nem zajlott, holott a hirdetés szerint ők is több tízmillió forintot költöttek el telephelyfejlesztésre. Több ilyen csarnokot is láttunk, ahol csak a bekötetlen vezetékek meredeztek a bejáratnál, de már a lakat is berozsdásodott a kapun.Nevüket nem vállaló, de az ipari park ügyeit ismerők szerint a területet működtető, felügyelő önkormányzattal nehéz volt együttműködni, lényegében egy darab földet kaptak csak a betelepülők.– Egy évvel majd mind a hozzávetőleg tizenöt cég csúszott a pályázatok lezárásával – erősítette meg Bozsányi Ildikó, a Kistelek és Térsége Ipari Park ügyeit intéző önkormányzati nonprofit kft. ügyvezetője. – 2005-ben pályáztunk az ipari park címre, 2006-tól 20 hektáron működik a park – tette hozzá Bozsányi. Az ügyvezető szerint mindenkinek tudnia kellett, hogy mire készüljön, nem árultak zsákbamacskát. – Víz, villany a telekhatárig – ezekkel a feltételekkel kapták a területet az ügyvezető szerint.Az önkormányzat 46 millió forint uniós támogatásból hozta létre a parkot, majd a telkek értékesítéséből bevétele is lett. A cégek a térség hátrányos helyzetű minősítése miatt nagyobb támogatást kaptak. Úgy tűnik, hogy mindenki jól járt.– A munkaerő gondot fog okozni – térünk vissza Tóth Sándorhoz. Az üzletember szerint pályázati dömping volt ez az időszak a cégek számára, az utolsó körök után majd megindul a verseny. – Eddig volt a felhalmozás, majd az év második felétől abból kell gazdálkodni, amit addig megszereztünk – Tóth Sándor szerint a vállalkozások felébrednek majd Csipkerózsika-álmukból. Addig pihen a kisteleki ipari park is.