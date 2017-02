Mire figyeljen oda a síutaknál?

Gond van az újonnan vásárolt sífelszereléssel és ruházattal? Meddig cserélheti vissza, ha még ki sem csomagolta, vagy az első próba után kiderül, hogy nem találta el a méretet? Kölcsönözte a léceket, de azok használattól függetlenül tönkrementek? Mennyi kártérítést kérhet az üzlet, hogyan avultatja a láthatóan már nem új léceket? Írja meg tapasztalatait!



Mit tehet, kihez fordulhat, ha a lefoglalt síút többe kerül, mint amennyiért hirdették? Járt már így, tudta, hogy ezen a területen is védik a fogyasztót, a szolgáltatást igénybe vevőt a rendelkezések? Ha a közvetítő közvetítőjével utazott, és nem sikerült jól az út, kérdezzen bátran!



Nem volt elégedett a szállással vagy az utazással? Járt már úgy, hogy az ígért havas hegycsúcsok helyett a szálloda hátsó udvarára, a gazdasági bejáratra nézett az ablaka? Előfordult, hogy a rosszul fűtött buszon olyan kellemetlen volt az odaút, hogy már eleve félt a hazaindulástól?



Síelésnél melegen ajánlott a komoly utasbiztosítás, hiszen például egy osztrák helikopteres mentés ára több ezer euró is lehet. Sokat kockáztat, aki e nélkül indul el. Járt már úgy, hogy anyagilag is ráfizetett egy könnyebb síbalesetre, mert biztosítója nem úgy állta a számlát, ahogy megígérte, vagy ahogy Ön gondolta? Hogyan tudta megoldani? Pozitív történetét is várjuk!



Mit tehet, ha úgy érzi, becsapták, és ezért nem tudja igényeit érvényesíteni? Például útlemondási biztosítást kötött, de az indok, amire hivatkozva vissza akarta kérni a pénzét, „könnyűnek találtatott"?



Észrevételeiket várjuk a delmagyar.hu portálon, itt a cikkünk végén kérdezhetik a szakembereket, oszthatják meg tapasztalataikat. Online sorozatunk partnere ezúttal is a Gazdasági Versenyügyi Tanácsadó Iroda. Szakértőink olvasóinknak személyesen is próbálnak megoldási javaslatot adni. A válaszok szerkesztett formában megjelennek a nyomtatott újságban éppúgy, mint a portálunkon.



