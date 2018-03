Mire jó a tetkó és a testékszer a nőkön?

– Tetoválásom nincs, mert a kedvesemnek nem tetszik, és megkért rá, hogy ha lehet, akkor inkább ne varrassak – kezdi az Anna and the Barbies énekesnője.– A hátamon és a combomon tudnék elképzelni egy-egy hatalmas vörös tetkót, de tiszteletben tartom a véleményét, így nem készíttetek ilyet – folytatja, és hozzáteszi: piercingje, azaz testékszere azonban van, ráadásul nem is akármilyen!– Nemrégiben került a kulcscsontom alá egy úgynevezett microdermál piercing. Két picike kristály díszíti a nyakamat, amelyek – a különleges eljárásnak köszönhetően – kivehetetlenek, így szerves részei lettek a testemnek – magyarázza, és hozzáteszi, a kedvese szerint nyilvánvalóan heves kapuzásári pánik gyötri, de az igazság az, hogy már vagy 20 éve szeretne testékszert.– Szerintem szép, letisztult dísze a testnek, amit benő a húsunk, és így a szervezetünk részévé válik. Van, aki furcsának és ijesztőnek tartja, én inkább az önkifejezés egy eszközeként gondolok rá, ahogy a tetoválásra is – avat be, és azzal folytatja, valószínűleg erőt ad a külső változás, ezért vállalkoznak általában ilyesmire az emberek.