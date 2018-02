Mire vágyna Szegeden a színész? Megkérdeztük!

A Szegedi Nemzeti Színház két művésze is vehetett át elismerést a magyar kultúra napján rendezett ünnepségen – Rácz Tibor Szeged Kultúrájáért díjat, Szilágyi Annamária Kölcsey-díjat kapott. A társulat két jól ismert színésze sokat elárult arról, milyen színházvezetést tartanak ideálisnak.– Rengeteget dolgoztam színházban, épp ezért nagyon jó érzés látni a „hasznát", hogy szeretnek és megbecsülnek – mondta el a díj kapcsán Rácz Tibor, a teátrum örökös tagja, akinek pályafutása során már körülbelül kétszáz bemutatója volt, és közel húsz igazgatóval dolgozott együtt.– Sajnos az a tapasztalatom, a jó igazgatók közös jellemzője, hogy már nincsenek közöttünk. Komolyra fordítva a szót: a jó igazgató egyik ismérve, hogy megbízik a színészeiben, hosszú távra tervez velük, olyan feladatokat ad nekik, amelyek a fejlődésüket szolgálják. Ideális esetben a színészi pályafutás egy hosszú tanulási folyamat, amelybe beletartozik az is, hogy lássuk, mennyire másképp lehet hozzáállni egy adott darabhoz. Nem féltékeny, hanem a legjobb rendezőket hívja a színházába.– Ennek a színháznak valamilyen szintű változásra szüksége van – jelentette ki Szilágyi Annamária. – Egyelőre az a meglátásom, hogy 38-an ugyanennyifelé húzunk egy szekeret: pedig ha az a 38 erő egy irányba tudná tolni, akkor talán haladnánk. Egyes embereknek, de akár beszélhetek magamról is, a szakmai előmenetele megfeneklett. Nem látjuk és érezzük, hogy lenne egy irány, amely felé haladhatnánk, pedig sokkal több lehetőség és tehetséges ember van ebben a színházban annál, hogy elnyomjuk őket, és nem képességeikhez méltó és ahhoz mért feladatokat kapjanak.

Rácz Tibor szerint sokszor a visszajelzések hiányoznak: „a rendezőnek is nevelnie kell azt a masszát, amit színésznek hívnak, azonban erre már ritkán látni példát".– Az idősebb kollégákra szükség van egy társulatban, hogy taníthassanak, tanulhassunk tőlük, de ötmondatos szerepekkel ez nehezen kivitelezhető. A fiatalokat pedig ki kell nevelni, fel kell készíteni őket arra, hogy el tudjanak játszani egy Hamletet vagy akár egy táncos-komikust – fejtette ki Szilágyi Annamária. – Amikor ezt nem kapja meg az ember, kilátástalannak látja a helyzetét. Megkaphatjuk azt is, hogy ha nem tetszik, akkor el lehet menni. Ezzel tökéletesen egyetértek, de attól, hogy elmegyek, a színház nem lesz jobb. Azért vagyok itt, mert ezt a szekeret szeretném húzni, és jó irányba. A nézőket pedig ne hagyjuk ki a játékból, mert nem éppen lélekemelő, amikor fél ház előtt játszol, és a szünetben még a másik fele is hazamegy – viszont még ekkor is megvan az az elvárása az embernek maga felé, hogy a száz százalékot teljesítse.– A színház nemcsak tanít, hanem szórakoztat is. A különböző rétegeket az ízlésüknek megfelelően. Ezt nevezik népszínháznak – szögezte le Rácz Tibor. – Az a cél vele, hogy egyre többen járjanak színházba, mert nemcsak a direkt tanító célzattal lehet értéket átadni, hanem pusztán egy jó, élvezetes előadással is.Szilágyi Annamária szerint vágynak az emberek a jó darabokra, nem véletlenül fogynak el bizonyos estékre szokatlan gyorsasággal a jegyek, amit jobban ki kellene használni.– Kicsit soknak érzem, hogy egymás után ennyi darabot gyártunk. Tudom, hogy a bemutatószámok adottak, de jó lenne, ha több darabot tartanánk repertoáron. Azokat az előadásokat, amelyeket a közönség szeret. Muszáj továbblépni, tudomásul venni, hogy mire van igény, és mire nincs.