Miről beszélgetnek a nők a fodrásznál?

– Hogy vagy? – ezt mindig megkérdezzük egymástól a fodrászommal – árulta el Muri Enikő . De a musicalszínésznő, a Sugarloaf együttes énekesnője nem csak felületesen érdeklődik, hiszen barátok is fodrászával. Szó esik így például párkapcsolatról, majd sokszor a munkára terelődik a szó.Nem véletlenül: a hajszobrász a Madách Színház kötelékeiben is dolgozik, így természetes, ha egy-egy előadás szóba kerül.– Nemrég én lettem a Sugarloaf zenekar énekesnője, ezért az új feladataimról is érdeklődik. Aztán jönnek a csajos témák, ki milyen alapozót használ – folytatta Muri Enikőt, akit az sem zavar, ha a színház forgatagában egy-egy férfikolléga is benéz, esetleg beleszól a társalgásba.– Szerintem igaz, hogy a színház egy nagy család. És azt vettem észre, a férfiak is szeretnek hozzátenni a beszélgetéshez, elvégre a színpadra ők is sminkben lépnek ki, és sokszor parókában – magyarázta a színésznő, akinek az évad vége új feladatokat hoz.A koncertszezonban egész nyáron buliról bulira járnak és koncerteznek majd. Azt is elárulta, hogy augusztustól a néptáncot modern színpadi formában előadó Experidance Tánctársulattal fog együtt dolgozni egy produkción.