Mismásol a városháza Botka elítélt embereinek ügyében

A VIP-parkolóbérletek ügyét már mindenki ismeri. Miközben a szegediek az ország 4. legmagasabb parkolási tarifáját fizetik a városban, addig a városháza vezetői – Mózes Ervin címzetes főjegyző, Solymos László (MSZP) alpolgármester, illetve Kalmár Gábor kabinetfőnök – jogszabályi felhatalmazás vagy közgyűlési döntés hiányában rengeteg parkolóbérletet osztottak ki 2008 és 2013 között.Olyanoknak is adtak bérleteket, akiknek semmi közük Szegedhez. Így kaphatott Botka László és Ujhelyi István (MSZP) EP-képviselő rokonsága, de így osztogattak drága bérletet a makói szocialista elnöknek is. Emiatt hűtlen kezelésre való felbujtásért első fokon felfüggesztett börtönre ítélte őket a bíróság.Az ügy miatt a Fidesz és a KDNP kezdeményezte, hogy Botka László mentse fel elítélt munkatársait. A polgármester ezt többszöri felszólítás ellenére sem tette meg, ezért a Fidelitas tájékoztató szórólapokon mutatja be: Szegedet elítéltek vezetik. Azóta a jogi bizottság baloldali többsége azt is elutasította, hogy összeférhetetlenségi eljárás induljon Solymos Lászlóval szemben.Az önkormányzat közben ellentámadásba ment át. A városháza közpénzből fizetett újságírói mismásolásba kezdtek Szeged hivatalos felületein, védelmükbe véve az elítélt baloldaliakat. A börtönre ítélt városvezetőket mosdató cikkeket hirdetik a Facebook és az Instagram közösségi oldalakon is, feltehetően szintén közpénzből.A mosdató cikkekben nem az ítélet miatt háborognak, hanem azt bizonygatják, fideszesek is kaptak VIP-bérletet.Pedig itt nem az volt a bűn, hogy közfeladatot ellátó emberek kaptak bérletet, hanem az, hogy a városháza vezetői jogszabályi felhatalmazás nélkül olyanoknak is biztosítottak parkolóbérletet, akiknek nincs közük a városhoz, a város irányításához vagy a közügyekhez.A bíróságnak ugyanis nem azzal volt problémája, hogy közfeladatot ellátó emberek kaptak Szegedtől parkolóbérletet, hanem azzal, hogy mindezt jogszabályi háttér nélkül tették abban az időszakban. 2013. január elseje óta egyébként önkormányzati rendelet szabályozza a parkolóbérletre jogosult személyek listáját. A nyomozás ezért az azt követő időszakot nem is érintette.A 2008-at megelőző időszakkal pedig azért nem foglalkozott sem a nyomozás, sem a bíróság, mert az már elévült. Az ítélet szerint egyébként a 2008 és 2013 közötti időszakban nem számoltak el, és nem is akartak elszámolni azzal a pénzzel, amibe a parkolóbérletek kerültek. Ezzel összességében 41 millió forintos kárt okoztak Szegednek.A városi honlapon megjelent cikkből egyébként nem derül ki, hogy miért kapott két bérletet is Botka László, miközben őt sofőr által vezetett hivatali autó szállítja. Az sem derül ki, hogy mi szüksége volt évente két bérletre Ujhelyi Istvánnak, a Magyarországot elítélő, abszurd Sargentini-jelentést megszavazó MSZP-s EP-képviselőnek vagy Szabó Sándor országgyűlési képviselőnek.