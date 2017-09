Miss Alpok Adria: a szentesi Sipos Zsaklint választották megyénk legszebbjének a Hungiban - galéria

A szentesi Sipos Zsaklin képviselheti Csongrád megyét a nagy múltra visszatekintő Miss Alpok-Adria Nemzetközi Szépségversenyen, amelynek megyei döntőjét szombat este tartották a Hungi Vigadóban. Idén 15 döntős lány közül kerültek ki a királynő és udvarhölgyei. 2013-ban a szegedi Dubela Diána az országos eredménye után Olaszországban képviselte hazánkat, Lajter Elvira szintén a világversenyen volt tavaly, Pásztor Noémi pedig elnyerte a Miss Grand Hungary 2017 címet, így Las Vegasba vitte a hírünket. Ezt tetőzte a tavalyi siker, hiszen a szegedi Táborosi Dominika nyerte meg az országos versenyt is, és a világversenyen a méltó 3. helyezést.Az idei királynőt a hagyományokhoz híven látványos, most James Bond, a 007-es titkos ügynök köré koreografált show műsoron választották és koronázták meg. Sipos Zsaklin nem ismeretlen olvasóinknak, hiszen a szentesi szépségről többször írtunk lapunkban. 2013-ban 15 évesen első helyezést ért el a VII. Esküvő kiállítás és vásáron megrendezett Koszorúslány szépségversenyen, majd Gyopárosfürdőn a 2016-os Kenyérünnepen a Szépe 2016 címét is elnyerte.