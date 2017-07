Mit tegyünk, ha késve hozzák ki az ételt, becsaptak bennünket a kimért itallal, vagy panaszunk van a tisztaságra?

Tányérdarabok az ételben, légy a pitában, nincs étlap a vendéglátóhely bejáratánál. Mikor írjunk be a vásárlók könyvébe, milyen sérelem esetén forduljunk a fogyasztóvédőkhöz vagy hívjuk a hatóságot? A delmagyar.hu portálon lehetett a kérdéseket, észrevételeket beküldeni – ezúttal is a Gazdasági Versenyügyi Tanácsadó Iroda munkatársai válaszoltak.



– Egy étteremben a leves után kihozott galuska és húskockák között egy széttört tányér darabjai voltak. Szóltam a pincérnek, hogy ezt a fogást nem szeretném kifizetni, és ez más vendégekre is veszélyes lehet. Lerázott, hogy ilyenek a szakácsaik, menjek be a konyhára. A séf azt mondta, nem kell kifizetnem, de a levest igen. Mi lett volna a helyes eljárás?



– Az étterem hibásan teljesített, jogszerű volt, hogy ez esetben nem kell kifizetni a második fogást. A panaszról jegyzőkönyvet kellett volna felvenniük. Ennek elmaradása, valamint a panaszának „rendhagyó" rendezése miatt a lakóhelye szerinti Járási Hivatal Fogyasztóvédelmi Osztályához fordulhat.



– Mintha már nem lenne divat a vendéglátóhelyek bejáratán kívül is elhelyezni ét- és itallapot. Van még erre előírás, vagy a honlapjukon elég közzétenniük áraikat az éttermeknek?



– A jogszabály kötelezővé teszi, hogy a bejáraton kívül tüntessék fel az ételek és italok árait az olyan vendéglátóhelyek, ahol a betérőt pincérek szolgálják ki. A bent kapott étlapnak pedig meg kell egyeznie a külső tájékoztatás tartalmával. Ezzel kapcsolatos szabálytalanság esetében a vendég a lakóhelye szerinti járási hivatalhoz fordulhat.



– Gyakran kevesebb gyümölcslét, bort vagy töményt kapunk, mint amiért fizetünk, és már kevés helyen van olyan pohár, amin vonal jelzi, meddig kell tölteni. Kérhetem, hogy a kitöltés után újra előttem mérjék le?



– Egy 2009-es kormányrendelet alapján kötelező hitelesített mérőedénynyel kimérni az italt. Ha aggályos a felszolgált mennyiség, máshogy nem lehet ellenőrizni azt, csak újraméréssel. Javasoljuk, hogy legyünk tudatos fogyasztók, és merjünk szólni, igényünk jogszerű, hiszen a vendéglátóhely hibásan teljesített. Ha ezzel kapcsolatban visszaélést tapasztalunk, a vásárlók könyvébe lehet beírni.



– Szabadtéri előtt étteremben szoktunk vacsorázni, jó másfél órával előbb beülünk a kedvenc helyünkre. Ha rendelés után még egy órával se hozzák ki az ételünket, akkor mondhatjuk, hogy már ne is hozzák, mert nem kapkodva akarjuk megenni? Távozhatunk az étel kifizetése nélkül? Hiszen abból nem fogyasztottunk.



– A rendelés leadásakor kell előre jelezni, ha nem tudják az ételt időre felszolgálni, nem kérik, és nem fogják kifizetni. A polgári törvénykönyv szerint ugyanis a szerződéseket a megállapodott határidőre kell teljesíteni. Amennyiben az étteremnek ez nem sikerül, a késedelem miatt sem megenni, sem kifizetni nem kell a vacsorát.

– Ha látom, hogy a fesztiválon a kebabosnál a pitaalapanyagokba belerepültek a méhek, a legyek, ki szoktam állni a sorból. Akkor is, ha a fagyizóban ugyanazzal a kézzel nyúlnak a tölcsérhez, amelyikkel a pénzhez. Ha ezt csak rendelés után veszem észre, mondhatom, hogy nem kérem a kebabot, a fagyit? Érdemes ilyenkor valamelyik hatóságnál bejelentést tennem, vagy ez már túlzás?



– Amennyiben szennyezett az élelmiszer, visszautasíthatja a megvásárlását. Az éttermek, cukrászdák élelmiszer-biztonsági felügyeletét a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal látja el, és ingyenesen hívható zöldszámot üzemeltet: 06-80/263-244, ahol bejelentést lehet tenni. Emellett egyedi fogyasztóvédelmi panaszokkal a lakóhelye szerinti Járási Hivatal Fogyasztóvédelmi Osztályához fordulhat.