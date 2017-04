Mit tehetünk a lejárt termékkel? Vita esetén a legkisebb ár számít

Mit tehetünk, ha a feltüntetett ár nem egyértelmű, vagy lejárt szavatosságú árut sóztak ránk? Fogott már mellé húsvétisonka-vásárlással? A delmagyar.hu portálon lehetett a kérdéseket, észrevételeket beküldeni – ezúttal is a Gazdasági Versenyügyi Tanácsadó Iroda munkatársai válaszoltak.



– Az akciós kiírások között kiválasztottam egy igen kedvező árú játék nyuszit az unokámnak, amiről a pénztárnál derült ki, mégsem annyiba kerül. Számít a kiírás, vagy a pénztárgép szerinti ár a döntő?



– A több ár egyidejű feltüntetésekor alkalmazandó gyakorlatot törvény szabályozza. Szükséges is, hiszen nem könnyű az akciós árak sokaságában eligazodni, különösen ha többszöri leárazásról van szó. Jogos a kérdés, ilyenkor melyik ár a megfelelő, valójában mennyit is kell fizetnünk. A megoldást nem a pénztárgép adja, hanem a fogyasztóvédelemről szóló törvény. Eszerint több ár egyidejű feltüntetése esetén az alacsonyabbon kell értékesíteni a terméket. Mit tehet ilyenkor a vásárló? Ha mégis kifizeti a magasabb összeget, akkor a vevőszolgálaton panaszt tehet, kérheti a különbözet megtérítését. Célszerű ilyenkor a kiírt, megtévesztő árról fotót készíteni, amely vita esetén bizonyítékul szolgálhat.



– Hogyan találjam meg a tökéletes csokinyuszit?



– Érdemes megvizsgálni, csokoládéból készült-e a csokinyuszi, vagy kakaómassza borítja. Honnan is tudhatja ezt egy vásárló? A legkönnyebben az összetétel megvizsgálásával: a százalékban jelölt összes kakaó-szárazanyag-tartalom a döntő. Ezt az értéket kell keresni a címkén, amely étcsokoládé esetén legalább 35, míg tejcsokoládénál 25 százalék.



– Ha lejárt vagy nem megfelelően tárolt élelmiszert találok egy boltban, szólok az eladóknak. Hogyan kell eljárniuk ebben az esetben?



– Lejárt szavatosságú termékek esetén a vételárat az eladó üzletnek, vállalkozásnak kell megtérítenie. Éppen ezért többször ellenőrzik is a határidőket, ennek ellenére találkozhatunk lejárt szavatossággal. A bizonyítás utólag nehezebb, de nem lehetetlen, a termékeknél pedig egyértelmű a vásárlás helyszíne. Fontos, hogy különösen gyorsan romló élelmiszereknél ellenőrizzük a lejárat idejét, és minden esetben jelezzük az eladónak a szavatossági idővel kapcsolatos panaszt. Együttműködés hiányában bejelentést is tehetünk a Nébih ingyenesen hívható zöldszámán.



– Az ünnepek előtti szokásos rohanást elkerülve a webáruházból szeretném megoldani a bevásárlást. Mire érdemes odafigyelni?



– A webáruházaknak is részletes tájékoztatást kell adniuk a termékeikről. Fel kell tüntetni az allergén anyagokat, az összetevőket, a tárolási és felhasználási javaslatokat. Érdemes ugyanilyen gondossággal utánanézni, valójában honnan rendelünk, mennyire ellenőrzött, ismert a webáruház. Amennyiben egy magyar vállalkozás nem szerepel az élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszerben – rövidebben nincs FELIR-száma –, akkor inkább kerüljük el. Fontos tudni, hogy a „.hu" jelölés nem garantálja, hogy üzemeletetője hazai vállalkozás. Átvételkor is ellenőrizzük a termékeket, különösen a gyorsan romlandó áruk lejárati idejét.