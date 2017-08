Mit tesz amikor hiánycikk a gyógyszer? Mondja el véleményét!

Az OGYÉI hiánylistáján jelenleg csaknem félezer termék szerepel. Ez persze nem jelenti azt, hogy mindegyik gyógyszer hiánycikk - ezek több mint fele tartósan nem forgalmazott termék. A gyógyszerhiány kialakulásának sok oka lehet: hatóanyag-gyártási gondok, gazdasági megfontolások is okozhatják, de szezonális hiányok is előfordulnak, illetve lakossági felvásárlás miatt is eltűnhetnek készítmények ideiglenesen a patikák polcairól.