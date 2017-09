Mitől fogyasztóbarát egy lakáshitel?

Nyáron ismertette a Magyar Nemzeti Bank a fogyasztóbarát lakáshitel minősítéshez szükséges feltételeket. Gergely Péter, a BankRáció.hu hitelszakértője két dologra hívta fel a figyelmet. A fogyasztóbarát minősítés könnyebbé teszi az összehasonlítást, mivel megszabja a havi törlesztőrészletet befolyásoló kamatfelárat és ezen keresztül a kamatot és a teljes hiteldíjmutatót (thm). Másrészt a fogyasztóbarát hitelek sem egyformák, lesznek olyanok, amelyek teljesítik a feltételeket, de a thm-ben és a törlesztőrészletben különböznek.

Mitől lesz fogyasztóbarát a lakáshitel?



– A bankoknak az értékbecsléstől számítva 15 napon belül kell elbírálniuk a hitelkérelmet.

– Ha az igénylő minden feltételnek megfelel, 2 napon belül meg kell kapnia a lakáshitelt.

– A folyósításért a hitel maximum 0,75 százalékát, legfeljebb 150 ezer forintot kérhet a bank.

– Legalább 3 évre vagy a futamidő végéig rögzíteni kell a kamatot.

– Előtörlesztésnél maximum 1 százalékot számíthat fel a bank, de lakás-takarékpénztárból ez ingyenes.

– A kamatfelár nem haladhatja meg a 3,5 százalékpontot, ez jelenti a kamat- és thm-plafont is.

– A fogyasztóbarát lakáshiteleknél felső korlátokat szabtak, de a bankok adhatják olcsóbban is – mondja a szakértő. Hangsúlyozza, továbbra is megmarad a túlzott eladósodást megakadályozó, jövedelemarányos törlesztésre vonatkozó feltétel. Ez nem engedi, hogy az igénylő a havi nettó jövedelmének több mint felét törlesztésre fordítsa. Vagyis ezeket sem kaphatja majd boldog-boldogtalan, a szigorúságból itt nem engednek.

Már szeptember előtt is voltak olyan konstrukciók, amelyek megfeleltek a feltételeknek. A minősített fogyasztóbarát lakáshitelekkel – Erste, K&H, MKB, OTP, Raiffeisen, takarékok stb. – bővült a választék, de lehetnek továbbra is olyanok, amelyek még kedvezőbbek. – Alaposan körül kell nézni, a fogyasztóbarát ajánlatok mellett ott vannak a kamattámogatott és piaci hitelek is – árnyalja a képet Gergely Péter.