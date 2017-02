Mobil- és netes szolgáltatások - milliókra lehet pályázni

Ebben a kiírásban a Magyar Kereskedelmi és Iparkamaránál a Digitálisan Felkészült Vállalkozás minősítés is megszerezhető. Ez vissza nem térítendő állami támogatásra is lehetőséget nyújt a „Komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések, felhőalapú online üzleti szolgáltatások támogatása" kiírásban. Pályázhatnak a mikro-, kis- és középvállalkozások, a két területre együttesen vagy külön-külön is lehet kérelmet benyújtani. Az infokommunikációs és mobilfejlesztéseknél a helyben telepített saját szoftver bevezetését is támogatják, a felhőalapú szolgáltatásoknál a megoldás terjesztése a cél. A kérelmeket március 8-ától lehet benyújtani, a vállalkozásoknak minimum 10 százalékos saját forrást kell biztosítani. A vissza nem térítendő támogatás összege minimum 1, maximum 24 millió forint lehet – utóbbi akkor, ha mind a két területet érinti a támogatási kérelem.