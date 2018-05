Mobilon is elérhetők Szeged látványosságai: turisztikai applikációt fejlesztettek a szegedi egyetemisták

Pusztai Bertalan, az SZTE BTK Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszékének vezetője és az ötletgazda, Illés Réka mutatta be az applikációt. Fotó: Török János

Turisztikai applikációt fejlesztett ki az SZTE BTK Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszéke. A fejlesztés célja az volt, hogy bevonják az egyetemi gyűjteményeket, látogatható emlékeket is a város turisztikai körforgásába. A projekt alapját jelentő kutatást a tanszék diákjai és tanárai készítették el. Az appot bemutató sajtótájékoztatón Pusztai Bertalan tanszékvezető elmondta, magát a mobilos alkalmazást Illés Réka egykori kommunikáció szakos hallgató és párja, Rózsa Dániel programozó valósította meg.A Tudományok városa – Szeged elnevezésű szolgáltatás nemcsak az egyénileg érkező turistáknak, hanem az iskolás csoportoknak, egyetemi látogatóknak, sőt akár a szegedieknek is izgalmas látnivalóként mutatja meg az egyetem gyűjteményeit.Illés Rékától megtudtuk, rengeteg kiállítási anyagot néztek meg, vizsgálták azok láthatóságát, nyitvatartását. Végül összesen öt városi sétát állítottak össze, amelyek között van 40 perces és több mint 8 órás is. A túrák során megismerhetik például az Egyetem utcai épületben lévő Őslénytani és Geológiai Gyűjteményt, a Régészeti Gyűjteményt, a Klebelsberg Egyetemi Könyvtár természettudományos érdekességeit és különböző köztéri szobrokat, emléktáblákat is. Emellett olyan népszerű turisztikai látványosságok is szerepelnek az állomások között, mint a vadaspark, a füvészkert, a Tudástár, a Szent-Györgyi Albert Agóra vagy éppen a Móra Ferenc Múzeum. Ács Szilvia , a szegedi Tourinform-iroda vezetője szerint nagy szükség volt már erre az appra, sokan keresték már ezt, ők is beépítik a kínálatukba. Az applikáció egyelőre csak androidos eszközökre tölthető le – már elérhető a Google Play áruházban. Jelenleg magyar és angol nyelvű változata van, ám tervezik a szerb és román nyelvű szolgáltatást is.