Mobilt lopott az iskolai takarítónő

– Tolvaj jár közöttünk. És azt is tudjuk, hogy ki az. Félünk, hogy bármikor újra lophat – mondta lapunknak a szegedi Tisza-parti Általános Iskola egyik tanára. A neve elhallgatását kérő férfi a tantestület nevében fordult lapunkhoz. Elmondta, hogy január 13-án az iskola melléképületében tartott sakkszakkör egyik tagjától az egyik takarítónő ellopott egy nagy értékű, 125 ezer forintot érő Samsung mobiltelefont.– A telefont egy párkányon hagyta a táskájában a tulajdonos. A melléképület be van kamerázva, így a lopásról videofelvétel készült. Ezen látszik, hogy a takarítónő a táskát megfogja és beviszi az öltözőbe – mondta a pedagógus. A takarítónőt információink szerint múlt hétfőn az iskolából vitte el a rendőrség. Úgy tudjuk, hogy házkutatást tartottak otthonában, és megtalálták az ellopott mobilt. A CSMRFK sajtószolgálata elmondta, hogy valóban történt bejelentés egy ellopott telefonnal kapcsolatban az egyik szegedi iskolából, és az ügyben lopás gyanúja miatt indítottak eljárást.– Nagyon meglepődtünk, hogy a leleplező videofelvétel és az ellopott mobil megtalálása után a takarítónő másnap és az azt követő napokban is megjelent dolgozni az iskolában. Nemhogy nem rúgta ki az igazgató, de még csak fel sem függesztette. A tanárok félnek, hogy ellop tőlük valamit, hiszen a takarítóknak minden teremhez és helyiséghez van kulcsuk – mondta a pedagógus. Schaller Györgyi , a Tisza-parti Általános Iskola intézményvezetője azt mondta, hogy az ügyben a rendőri vizsgálat és a büntetőeljárás folyamatban van.– A szükséges intézkedéseket a munkaviszony megszüntetésére megtettem. Ez azonban nem megy egyik napról a másikra. A takarítónő január 25-étől már nem dolgozik nálunk – mondta az intézményvezető. Úgy tudjuk, hogy a takarítónő már hosszabb ideje dolgozott az iskolában, és eddigi munkájára nem volt panasz.