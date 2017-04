Mobiltelefon és katonai kürt is érkezett már adományként

Tudta?



Az adományozott tárgyak, dokumentumok „látogathatók", ha épp nincsenek kiállítva. Dr. Tóth István arra kéri az adományozókat, időben szóljanak előre, hogy érkezésükre elő tudják keresni a tárgyat az adott gyűjteményből.

Így tett nemrég egy család is, az egykori szegedi Grünn nyomdászcsalád iratai érdekelték őket. A leszármazottak megtalálták a múzeum köszönőlevelét az adományozásról, és kíváncsiak voltak felmenőikre.

Költözés közben

Ezt gyűjtik



– Ha használta valaki, élt vele, vagy éppen ő alkotta – foglalta össze dr. Tóth István, milyen tárgyakat fogadnak a múzeumban. – Céltalanul nem gyűjtünk, olyan tárgyakat várunk, ami a szegedi polgárok életéhez tartozott. FOTÓ: Dreamstime.com

„Anyukámnak"

Féltve őrzött felajánlásuk egy 1894-es cirkuszi plakát, amit selyempapírra nyomtatott Wulff Ede Lovardája. Fotó: Kuklis István

A családi hagyomány szerint egy szegedi huszártiszt 1848-as kokárdáját hozták be nemrég a Helytörténeti és Irodalomtörténeti Osztályra. – A textil anyagából bizonyítható, hogy 19. századi. Akkor belül volt a piros, kívül a zöld sáv, ma már fordítva viselik – mutatta a Móra Ferenc Múzeumba nemrég érkezett adományt dr. Tóth István. Az intézmény főmuzeológusától megtudtuk, minden felajánlást örömmel fogadnak, talán nem is gondolnánk, hogy szó szerint kincseket rejt a padlásunk, sufnink.– A Móra-múzeumot minden érdekli, ami a mindennapi élet része volt – magyarázta az osztályvezető és főmuzeológus, ahogy a régi, beérkező tárgyakat szemléltük. Asztalán a helyi Hunyadi János kilencedik gyalogezred két világháború közötti zászlóaljának zászlós kürtje állt. Örökölte egy család, de egy költözés miatt már nem jutott hely neki, hát behozták. Ők is, ahogy minden adományozó, átvételi elismervényt kaptak, a múzeum munkatársai pedig feljegyezték az adományt a gyarapodási naplóba, kapott egy gyarapodási számot is. Hamarosan leltárba kerül, ahol 16 adatot, többek között a leírását, a megnevezését, a korát és a gyűjtés helyét is rögzítik. Semmi nem vész el, pontosan nyilvántartanak minden tárgyat.Változó, mennyi tárgyat kapnak, van olyan év, hogy több tucat felajánlás érkezik, máskor kevesebb: a költözések számától is függ. 1884-es adományt is számon tartanak, az első világháború után rengeteg relikviát kaptak, különösen fegyvereket.Tóth István asztalán két váza is áll. Egy második világháborúban használt, 1942-ből való gépágyúlövedék hüvelyéből készültek, az egyiket „Anyukámnak" címezték. Oroszországi szolgálata során készítette egy katona. Arrébb egy, az első világháborúban részt vett szegedi mérnök fotóit láttuk, gondosan albumba kötve. Skrainka Frigyes amerre járt, fotózott, emlékeit a frontról összegyűjtötte, háborús sérüléseket, életképeket is dokumentált.

A mobil is jöhet?

– Olyan tárgyakat fogadunk, amelyekről tudjuk, honnan, nagyjából kitől származnak.Más dokumentumokat, például a moziplakátokat hivatalból kaptuk meg – magyarázta a muzeológus. És ha a mobilunkat szeretnénk beadni? – érdeklődtünk. – Belefér! – jelentette ki határozottan Tóth István, ugyanis a mai holmikat, a leendő emlékeket is gyűjtik. Régi, táskás mobiltelefon és téglateló is került már a kollekcióba. – Ha minden elmegy a bontóba vagy a hulladékgyűjtőbe, honnan fogjuk tudni, hogy mi volt a miénk? – kérdezte.