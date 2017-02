Mocsár és kivégzett növények: parkolás a Bánomkert soron

Európai Uniós támogatásból újult meg a legújabb klinika környéke: már nem sok látszik belőle. Mocsárrá változtatott füves terület, kitört díszkövek, legázolt virágágyások fogadják az arra járót. Az autósok gátlás nélkül parkolnak növényekre, díszkőre, fűre - illetve arra, ami a fűből mára maradt. Pedig megírtuk, hogy februártól megbüntetik azt, aki fűre parkol Szegeden , de a mai fotók alapján nem úgy tűnik, hogy ez bárkit is elrettentene. Bár az is lehet, hogy úgy gondolják: ha fűre nem is, liliomra minden további nélkül ráállhatnak az autóval, és ez a térkövezett járdákra is vonatkozik. Tény, hogy nincs elég parkolóhely a klinikáknál, de azért nem kellene kietlen, sáros mocsárrá változtatni a környéket. Kérdés, hogy mi a megoldás?