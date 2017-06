Modellszerződés is várja Szeged legszebbjeit

Gera Gábor főszervező elmondta: a július 16-i elődöntő után lesz a csapatépítés, a lányok elutaznak a maranellói Ferrari-gyárba, részt vesznek a Forma–1-es Magyar Nagydíjon és az azt követő hivatalos afterpartin. Ellátogatnak a Szegedi Vadasparkba, Villányban töltenek el egy hétvégét, és a Balaton Soundot is átbulizhatják.



A döntő zsűrijének pontos összetételét egyelőre nem árulta el, de világhírű modellt is várnak a bírálók közé. Három kategóriában díjazzák a lányokat, Szeged Szépe mellett megválasztják a legjobb modellt és fitneszmodellt is. Több mint egymillió forint értékben adnak át nyereményeket, amelyek között lesz modellszerződés, portfólió- és tengerparti fotózás, valamint külföldi utazás és ajándékutalványok.



Magyarországról bárhonnan lehet jelentkezni a versenyre, de a határainkon túl élő magyar anyanyelvű fiatalok jelentkezését is fogadják. A versenyen a Szegedi Tudományegyetem külföldi hallgatói is megmérettethetik magukat, de jelentkezhetnek a Szeged testvérvárosaiban élő lányok is. Jelentkezni a szegedszepe.hu/jelentkezes oldalon lehet.