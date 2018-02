Modern atlétikai centrum épül az SZVSE-pályán

Három nagyobb sportlétesítmény fejlesztése is elindul az idén Szegeden. Az Etelka soron egy 10 pályás, 50 méteres versenymedencét, egy bemelegítő- és egy tanmedencét, valamint a hozzá tartozó szükséges infra-

struktúrát tartalmazó új versenyuszoda épül. Bár Szeged polgármestere, Botka László többször megjegyezte, csak ígéret van a kormány részéről a fedett uszoda fejlesztésére, a február 22-i Magyar Közlönyből kiderült, 2018-ban 5 milliárd 54 millió, 2019-ben 5 milliárd 588 millió forintot biztosít a kormány az uszoda felépítésére. B. Nagy László, Csongrád megye fejlesztési biztosa hangsúlyozta, azt a 430 millió forintot, amelyet a város megelőlegezett a beruházására, a határozat alapján visszakapja.



A sportuszoda mellett, szintén a Felső Tisza-parti stadion helyén épül meg a modern kézilabda-aréna, amely a MOL-PICK Szeged új otthonaként szolgálhat, és Bajnokok Ligája-mérkőzések megrendezésére is alkalmas lesz. Mindez 3 milliárdos tao-forrásból valósul meg a Magyar Kézilabda Szövetség közreműködésével. A beruházások várhatóan jövő nyárra készülnek el.



A kormánybiztos hozzátette, miután így megszűnik az atléták sportolási lehetősége az Etelka soron, egy új atlétikai centrum kialakítása is szükségessé vált. Korábban két lehetséges helyszínt jelöltek meg e célra: a Hattyas sori egyetemi sportközpontot és az SZVSE-pályát. A múlt héten kiderült, a szakmai előkészítő bizottság döntése alapján a sportág korábbi fellegvára, vagyis az utóbbi lesz a helyszín, ráadásul az egyesület a pályát ingyen az állam rendelkezésére bocsátotta.



Az atlétikai centrumban több sportág sportolói is modern körülmények között készülhetnek majd, hiszen lesz fedett futópálya, birkózócsarnok és egy dobóatlétikai rész.



B. Nagy László hangsúlyozta, 16 milliárd forintból soha nem látott sportfejlesztések lesznek Szegeden, amelyek kivitelezései már idén megkezdődnek, és várhatóan 2019-ben már birtokba is vehetik a szegediek.