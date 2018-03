Modern épületet kaptak a kollégisták Ásotthalmon

A fiúkollégium

A lánykollégium

Az ásotthalmi Bedő Albert Erdészeti Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium két épülete energetikai korszerűsítésen esett át, amellyel egyrészt csökkent a rezsiköltség, másrészt nőtt a diákok komfortérzete. Andrésiné Ambrus Ildikó igazgatótól megtudtuk, iskolájuknak jelenleg 280 diákja van, ezek több mint 80 százaléka kollégista, ezért is volt számukra fontos a beruházás.A munkálatok tavaly indultak, augusztusban – még az iskolakezdés előtt – kicserélték az ajtókat, ablakokat. A szigetelés az ősz folyamán zajlott, a napelemek felszerelése pedig novemberben kezdődött. Az iskolakomplexum fiú- és lánykollégiuma 136 millió forint uniós forrásból újult meg.A kollégium hivatalos átadóján részt vett B. Nagy László, Csongrád megye fejlesztési biztosa, aki elmondta, ez az iskola abszolút megérdemelte a fejlesztést, hiszen nagy múltú, hiánypótló szakmákat oktatnak itt. Az igazgató megerősítette, a gyermeklétszám megháromszorozódott az elmúlt húsz évben, és nemcsak a környező megyékből, hanem az ország minden tájáról vannak tanulóik. Az intézmény teljes kihasználtsággal működik, jövőre legalább három osztály indítását tervezik. Fejlesztések terén is vannak még ötleteik, egy sportcsarnokot szeretnének, hiszen a településen lévőt használják délelőttönként, de a kollégistáiknak délután is szükségük van sportolási lehetőségre. B. Nagy László elmondta, az iskola abszolút alkalmas arra, hogy a gyerekeket a megfelelő körülmények között tanítsa meg a gazdálkodásra. Ráadásul Ásotthalom számára is fontos az utánpótlás-nevelés, ez biztosítja azt, hogy a település hosszú távon fejlődjön.