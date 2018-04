Modern környezetben gyógyulhatnak a ruzsaiak - Felújították az egészségházat

A ruzsai egészségügyi ellátás újabb mérföldkövéhez érkezett, teljes belső felújításon esett át az egészségház. A több mint 30 éves épület külső renoválása 2014-ben megtörtént, belső modernizálásra most 50 millió forintot nyert az önkormányzat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban. A felnőtt háziorvosoknak és házi gyermekorvosoknak, a védőnőknek és egy fogorvosnak helyet adó épületben kicserélték a belső nyílászárókat, felújították az elektromos hálózatot és a fűtésrendszert, valamint a vizesblokkokat is korszerűsítették.Czakó Emőke háziorvos tavaly óta praktizál Ruzsán, elmondta, mindenben kikérték a véleményüket, így az ő rendelője kicsit tágasabb lett. Kérésére külön helyiséget kapott az asszisztensnője, így gyorsabban és hatékonyabban tudják ellátni a betegeket.Gregus Ferencné Piroska 74 éves, így állandó gyógyszerei miatt viszonylag gyakran jár háziorvosához. – Igazán modern lett a rendelő, tágasak a helyiségek. Sok beteg van időnként, nagy szükség volt erre – fejezte ki örömét Piroska néni.– Apróbb munkálatok még hátravannak: a váróba új székek érkeznek, az eligazító táblákat is felhelyezik majd, és betegirányító pult is készül. Ezek mellett még egy napelemes rendszer is kiépítésre kerül a fejlesztés részeként – mondta Sánta Gizella , a település polgármestere.