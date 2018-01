Modern környezetben gyógyulhatnak áprilistól a ruzsaiak

Ötvenmillió forintos támogatást nyert a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztésére Ruzsa. 2014-ben egy energetikai fejlesztés keretében már modern külsőt kapott a rendelőintézet, amely most belülről is megújulhat.A kivitelezők január 2-án kezdték meg a bontási munkálatokat a 80-as éveket idéző belső térben. Sánta Gizella polgármester elmondta: kicserélik a belső nyílászárókat, berendezési tárgyakat, felújítják az elektromos hálózatot és a fűtésrendszert, valamint a vizesblokkokat is korszerűsítik.A rendelések zavartalanul zajlanak, az év végén minden orvos elköltözött, jelenleg ideiglenes helyeiken fogadják a betegeket. A legnagyobb gondot a fogorvosi rendelő költöztetése jelentette, hiszen a fogorvosi szék nem fér be bárhová, így jelenleg Öttömösre kell átjárniuk a ruzsaiaknak fogfájás esetén. Hartai Gábor fogorvos két éve rendel Ruzsán, megtudtuk tőle, régi páciensei a szomszéd településre is átjárnak hozzá. Ám sokan kértek már időpontot áprilisra, hiszen nemcsak a rendelő, hanem az eszközpark is teljesen megújul, vadonatúj kezelő-egységet szereznek be. A tervek szerint a páciensek 21. századi körülmények között gyógyulhatnak tavasztól a településen.