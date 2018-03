Modernizálják a Maty-éri kajak-kenu komplexumot

Jövő nyáron Szeged ad otthont a riói játékok után kezdődő olimpiai ciklus legfontosabb kajak-kenu versenyének, a kvalifikációs világbajnokságnak. Ezért kormányzati támogatásból 1,6 milliárdos beruházás kezdődött meg nemrégiben a Maty-éri pályán.Schmidt Gábortól, a Magyar Kajak-kenu Szövetség elnökétől megtudtuk: a munkálatok több ütemben zajlanak.– A főlelátó előtti területen rendezik a partszakaszt, valamint arrébb helyezik az eredményhirdető dobogót, amely a víz közelébe kerül majd – mondta el Schmidt Gábor . Az áthelyezés oka az, hogy a dobogó nagyon magasan volt, amely kitakarta a nézők elől a szélső pályákat. Másrészt a pálya melletti szűk partvonalat a vendégek kényelmes ki- és bejutása érdekében igyekeznek bővíteni. Ugyanakkor látványosabbá téve a versenyeket, a sportolók a nézők előtt szállnak majd ki hajóikból a döntők után. Ezen munkálatok már zajlanak a Szegedi Olimpiai Központban, ottjátunkkor a régi dobogót emelték le éppen daruval.A többi munkafolyamatra még zajlanak a közbeszerzések. A lelátó új, nagyobb tetőszerkezetet kap, valamint a már többször beázott VIP-épület is megújul. A versenypálya közepén lévő osztószigetet eddig csak csónakkal vagy pontonhídon át lehetett megközelíteni, ide most összekötő híd épül. Ennek érdekében le kell majd ereszteni a vizet, erre azonban csak a júliusi sárkányhajó-világbajnokságot követően fog sor kerülni.– Figyelünk az idei évi versenyekre, a munkálatokat úgy terveztük, hogy azok megrendezése akadálytalan legyen. Ilyen a már említett sárkányhajó-világbajnokság, lesznek horgászversenyek, és kajak-kenu világkupát is rendezünk – tette hozzá a kajak-kenu szövetsége elnöke.A jövő évi kvalifikációs világbajnokság színvonalas lebonyolítását szolgálja majd az 1,6 milliárdos beruházás. A viadalon a sportág 80 százaléka részt vesz, hiszen a tokiói olimpiára való kijutás a tét. A fejlesztéseket 2019. május végéig kell befejezniük, a sporteseményt augusztus harmadik hetében rendezik majd meg.