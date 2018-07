Modernizálják a Tünde téri óvodát - Több mint 240 millió forinttal támogatja az unió a korszerűsítést

Több mint 242 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást fordítanak a Tünde téri óvoda felújítására. A fejlesztéshez az önkormányzat önrésszel is hozzájárul, így összesen bruttó 340 millió jut az 1975-ben felépült intézményre, amelynek a korszerűsítésére négy évtizede nem költöttek.



A következő hónapokban megújulnak az épületgépészeti rendszerek, kicserélik a homlokzati nyílászárókat, valamint a vizesblokkokat. Az épület kiegészítő homlokzati hőszigetelést kap, felújítják a lapostető hő- és vízszigetelést biztosító rétegeit, és cserélik a belső burkolatokat. Modernizálják a hőközpontot, a fűtési és elektromos rendszert is, továbbá a belső terek egy részét is átrendezik. Az épület akadálymentesítésére is költenek, például a vakok és gyengénlátók számára kitapintható padlóburkolatot, Braille-betűs feliratokat, a hallássérültek számára indukciós rendszert alakítanak ki az akadálymentes bejárati rámpa mellett.

Az óvodások a tervek szerint novemberben vehetik birtokba a megújult intézményt.