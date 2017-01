Molnár Gyula: Botka László mögé az MSZP többsége fel tud sorakozni

"Én is úgy gondolom, ha az MSZP jelölhet, akkor egy jelöltje lehet, s az Botka László" - hangsúlyozta Molnár Gyula a szegedi szocialista polgármester miniszterelnök-jelöltségéről és az ellenzéki összefogásról szólva. Hozzátette: az MSZP nem jelölte Botka Lászlót, hanem ajánlatként megfogalmazta az általa képviselt politikát Magyarországnak és a partnereknek."Készen állunk arra, hogy abban a rendszerben, amelyet majd közösen kialakítunk, dőljön el, hogy ő vagy más lesz a miniszterelnök-jelölt. Arra fogjuk kérni jövő szerdán Lacit, hogy ebben a kérdésben ő is puhítsa álláspontját" - fogalmazott az MSZP vezetője. "Nekünk egyetlen dologban van vitánk Botka Lacival: az ő és a mi érdekünk is, hogy több miniszterelnök-jelölt induljon az előválasztáson" - jegyezte meg az MSZP elnöke.Molnár Gyula szerint innováció lehet a baloldalnak, ha fel tudnak mutatni egy újszerű jelöltválasztási folyamatot. "Én híve vagyok annak, hogy ahol valóban lehet több jó jelölt, ott legyen előválasztás" - tette hozzá.Kérdésre válaszolva megjegyezte: a Jobbik nem az MSZP kárára erősödik, hiszen az ő ellenfele a Fidesz. A Jobbikkal nem lehet és nem szabad együttműködni. "Ebben a kérdésben sajnos egy fantommal kell harcolnunk hetek óta" - fűzte hozzá Molnár Gyula. A napokban megjelent , hogy sokan fújnak a baloldalon a szegedi polgármesterre, aki ultimátumot adott az MSZP-nek: vagy támogatják, hogy ő legyen a miniszterelnök-jelölt, vagy találnak mást gyorsan, különben nélküle kell végigcsinálni a 2018-as kampányt.Botka László miniszterelnök-jelöltségéről tárgyal jövő héten az MSZP elnöksége. Az MSZP közleményben jelezte, hogy támogatja a szegedi polgármester miniszterelnök-jelöltségét , de a baloldalon nem teljes összhang - írja az Index . A portál azt írja, az egyik vezető szerint Botkának nem kellett volna kényszerhelyzetbe hoznia mindenkit az ultimátummal.Az Index úgy tudja, felröppent az MSZP-ben az a pletyka, hogy "a tenger mellől küldte az ultimátumot, és azért nem lehet gyorsan tárgyalni róla, mert ő külföldön sütteti a hasát". az Indexnek elmondta , a múlt héten itthon volt, ezen a héten ment szabadságra. - Most ünnepeljük a feleségemmel a házassági évfordulónkat, fél évvel korábban lekötöttünk egy utat.