Molnárfecskék menedéke Felsővároson - videó

Albert András, a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őre szerint valószínűleg igaz a feltevés. A fecskék levegőben röpködő rovarokkal táplálkoznak, de a vadászatra a hirtelen jött hidegben nem sok esélyük van, tudjuk meg. – A vizes élőhelyeken még néhány napig találnak élelmet. Ilyen időben a tavak víztükre fölött vadásznak, mert itt lassabban hűl le a levegő, és elkaphatnak még néhány röpködő rovart. Ám, pár nap alatt ez a lehetőségük is megszűnik az élelemszerzésre, ekkor pedig már csak egy megoldáshoz folyamodhatnak: összebújva, egymást melegítve próbálnak energiát spórolni, hogy túléljék a rossz időt. Ezt fotózhatta le az olvasó is – magyarázza a szakértő, és hozzáteszi, nem rendkívüli a helyzet. Ne háborgassuk az összebújva pihenő madarakat, hogy minél jobban takarékoskodhassanak testük energiatartalékaival!– Az április mindig is szeszélyes évszak volt. A fecskék pedig rendszeresen megérkeznek a hónap elején. Természetes, hogy az állomány egy része elpusztul ilyenkor, de ettől még persze sajnálatos is, hiszen egyébként is kevesen vannak – osztja meg velünk, és elmondja, segíteni nem nagyon tudunk: a fecskék ilyenkor sem érik be a kiakasztott madáreleséggel. A túlélőknek később azonban mindenképp megkönnyíthetjük a dolgát, ha nem bolygatjuk a fészküket, fejezi be.