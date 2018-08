Momo itt ,,csak" üzenetet küld: a horrorfigura ijesztgeti a gyerekeket az interneten

Öngyilkosságra vett rá a kék bálna



A 2013-ban elindított Kék Bálna egy 21 éves orosz férfi „találmánya" volt. Lényege, hogy kamaszok furcsa feladatok elvégzésére veszik rá egymást: öncsonkításra vagy arra, hogy az éjszaka közepén ugyan-

abban az időpontban ugyanazt a horrorfilmet nézzék. A tinik 50 feladatot kaptak, a rituálénak pedig az volt a végcélja, hogy rávegye őket az öngyilkosságra. Világszinten több száz fiatal halálát kötik ehhez a beteges kihíváshoz, amelynek kitalálóját ugyan letartóztatták, az azonban sokáig még úgy is tovább terjedt.

Telefonál, üzenetet küld, zsarol

Rettegnek tőle a gyerekek

Benák-Tömöri Judit: Az a legjobb, ha hamarabb beszélünk erről a jelenségről, mint mielőtt találkoznának a kicsik vele. Fotó: Török János

Legjobb a megelőzés

„Szia, Momo vagyok, három éve meghaltam, elütött egy autó. Ha nem akarod, hogy ma éjfélkor ott álljak a szobádban az ágyad mellett, és nézzem, ahogy alszol, akkor küldd tovább ezt a levelet 15 ismerősödnek." Így kezdődik az a levél, amelyet egyre több gyerek kap meg az interneten. Közösségi oldalakon és csetprogramokon is vírusként terjed az üzenet, amelynek szöveges része emlékeztet az évtizedek óta bevett lánclevél rendszerre. Csakhogy míg a mostani gyerekek szülei csupán azért küldték az ilyeneket tovább, vagy másolgatták le kézzel tíz példányban, és dugdosták barátaik zsebébe, hogy szerencséjük legyen, a Momo-jelenséghez egy ijesztő arc is tartozik, amely rettegésben tartja a fiatalokat, és veszélyes feladatok végrehajtására, sőt, egy idő után öngyilkosságra buzdítja őket, kihasználva félelmeiket. A levélben ugyanis az is részletesen le van írva, hogy hogyan jártak azok, akik nem engedelmeskedtek Momónak.Momo „karrierje" a WhatsApp-on indult. A csirkelábú, rémarcú asszonyt egy japán tervezőcsapat, a Link Factory készítette egy kiállításra, még 2016-ban. Ezt használják profilképnek. Az eredeti Momo három – egy japán, egy mexikói és egy kolumbiai – számról keresi az áldozatait, azt állítva, hogy mindent tud róluk, beleértve a lakhelyüket is. Néhány esetben hanghívást is kezdeményez, ekkor csontropogásokat és torzított hangokat lehet hallani a vonal másik végéről.Ehhez képest a szöveges üzenetek már csak a lebutított és jóval visszafogottabb vonalát jelentik a jelenségnek – ám még ez is kellően ijesztő ahhoz, hogy a kisebbeket megviselje.– A 8 éves fiam több ilyen üzenetet is kapott Facebook Messengeren, amelyeket egy barátnője küldött neki. Volt, hogy azzal fenyegették, ha nem küldi tovább barátainak, éjszaka Momo ott áll az ágya mellett, másik üzenetben azzal, hogy meghal az anyukája – mesélte Berta-Gigler Gyöngyi. – Ő azonnal megmutatta nekem, én pedig felhívtam a kislány anyukáját, hogy tud-e arról, hogy a gyerek ilyeneket küld tovább. Nem tudta.A szegedi édesanya elmesélte, bár azonnal elmagyarázta kisfiának, hogy ez az üzenet hülyeség, és semmi nem fog történni, ő és nővére, a tízéves Léna is félnek azóta. – Zsombor a sokk utáni napon fényes nappal a vécére sem mert elmenni egyedül. Most is hármasban alszunk éjszaka, és minden kis zajra megrettennek. Mindezt úgy, hogy Momo fotóját egyikük sem látta. Benák-Tömöri Judit gyermekpszichológus elmondta, a szülők feladata, hogy megelőzzék az ilyen bajt, vagy ha az már megtörtént, feloldják a félelmet. – Az a legjobb, ha hamarabb beszélünk erről a jelenségről, mint mielőtt találkoznának a kicsik vele. Rá kell mutatni, hogy Momo nem létezik! De nem elég annyit mondani, hogy ne foglalkozzon vele: el kell magyarázni, hogy miért rossz, és hogy olyasmire próbálják rávenni, amivel árthat magának.A szakember hozzátette: ha a gyerek már belefutott a horrorlénybe, az a viselkedésén észrevehető, hiszen látszólag indokolatlanul megváltozik a hangulata. – Ilyenkor érdemes átnézni e-mail-fiókját és üzeneteit, illetve hogy milyen oldalakat nézegetett. Ezután beszélgetni kell vele a témáról, a félelmeit pedig feloldani. Erre ki lehet találni egy védelmező figurát vagy amulettet, illetve hivatkozhatunk a rendőrségre is, akik ugyanúgy elkapják majd ennek a kitalálóját is, mint annak idején a Kék Bálnáét is.