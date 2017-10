Mosolyogj, Z generáció! - Tari Annamária szerint fél a kudarctól a fiatalok 59 százaléka

Ki az X, az Y és a Z generáció tagja?



Szakirodalmanként eltér, hogy pontosan hová húzzák a generációk határát, de nagyjából így osztható fel: 1946 és 1964 között a „baby boom" generáció, 1965 és 1979 között az X, 1980 és 1995 között az Y, 1996 és 2010, egyesek szerint 2005 között a Z generáció tagjai születtek. A legfiatalabbak az alfába tartoznak.

Fotó: Török János

Miért nem vágnak bele akkora lelkesedéssel az önálló felnőtt életbe a kései Y és a Z generáció tagjai? Tari Annamária klinikai pszichológus előadása az Őszi Állásbörzén igyekezett választ adni a huszonéves közönségének.Alig kezdtek el foglalkozni a Z generációval, máris a munkaerőpiacra merészkedik – csak óvatosan, mert a kapunyitási pánik, azaz a félelem a felnőttségtől együtt jár a kudarctól való félelemmel is. A kudarc nem posztolható, a társadalom nem tolerálja; pedig az is egy tanulási folyamat. A fiatalok 59 százaléka fél a kudarctól, és a szorongását még fokozzák a rá nehezedő elvárások: építsen karriert, találjon társat, költözzön el otthonról, alapozza meg saját anyagi biztonságát. Ráadásul egy olyan ingatag alapon, mint a valós idejű munkaerőpiaci verseny.Frissdiplomásként nagy lendülettel háromszázhúsz céghez elküldi az önéletrajzát: háromszáztizenkilenc nem válaszol, egynél pedig „bunkó volt a HR-es". Ez akkora támadás a huszonéves énje ellen, akinek eddig azt mondták a szülei, hogy különleges és értékes, amit nehezen tud feldolgozni, jelenti ki a pszichológus. Elkezdődik a „nemek betárazása" és önmaga leértékelése – a szülők is aggódnak félig titokban.A digitális bennszülöttek, az Y és a Z generáció tagjai már a közösségi média és az okoseszközök között szocializálódtak. Tari Annamária egy amerikai szerzőpáros fogalmát használta rájuk: App Generation. Az appok, vagyis alkalmazások megoldóképletet jelentenek a hétköznapi szükségleteinkre, feladatainkra: felkeljünk időben, ne késsünk el a meetingről, merre forduljunk a következő sarkon, hogyan lássák a gusztusos vacsorámat, de a súrolásért kiáltó edényhalmazt már ne. Átéljek olyan érzéseket, amiket szeretnék, és kirekesszem a nemkívánatos elemeket.

Az életben viszont találkozni kell visszautasítással, feldolgozásra váró traumákkal, a „hibáztam" és „bocsánat" szavakkal. A szellemi képességeik sokkal gyorsabban fejlődnek, mint az érzelmiek: ez a mozaikszerű érettség megnehezíti a „felnőtt viselkedést".Ismert adat, hogy az Y és a Z generációtagjai sokkal kevésbé hűségesek egy adott munkahelyhez; nem a biztonságos, hanem a sikeres karrier lehetősége vonzza őket. Sokkal kecsegtetőbbnek tűnik egy minden igényt kielégítő Google-iroda, mint egy „semmi extra" munkahely – de a „semmilyen" helyek sokszor emberibbek lehetnek, mint a huszonéveseknek vonzó dizájnirodák, figyelmeztetett az előadó.Egy biztos: a tekintélytiszteletet váró baby boomer vagy X generációs főnöknek érdemes engednie az elvárásaiból, a Z generációs pedig leveheti a szorongást, félelmet elrejtő passzív álarcát, és mosolyogjon egy kicsit – így könnyebb együtt dolgozni.