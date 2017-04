Mosómedvéivel kerül májusban utcára Henriette

– Soha nem volt senkim rajtuk kívül – mondja állatairól Henriette. Fotó: Török János

Tiszta, rendezett portán fogad bennünket Nagy Henriette. A Szeged melletti, öreghegyi kiskertben élő asszony végső elkeseredésében fordult lapunkhoz. A nyaralóból, ahol évek óta él, májusban ki kell költöznie. Csakhogy nincs hova mennie.– Szívességből lakok itt, de a tulajdonosnak már más elképzelése van a telekről, ezért kell mennem – magyarázta a nő, akinek eddig csak a rezsit kellett fizetnie az egyetlen helyiségből álló, szigeteletlen betonépületért. Cserébe viszont gondját viselte a teleknek: gazt egy szálat nem látni, virágokat viszont ültetett, hogy szebbé varázsolja a kis portát. Egyetlen szobáját is otthonossá tette: még egy buddhista sarkot is kialakított benne.– Állami gondozottként nőttem fel, az anyám a kórházban hagyott születésem után. Sosem ismertem – kezdte élettörténetét. – Aztán 14 éves koromban kitettek az otthonból egy munkásszállásra, azóta sem tudom, miért. Hogy eltartsam magam, dolgozni kezdtem egy kőműves mellett, sutyiban. Később sem okozott gondot a kemény munka, ez azonban idővel megbosszulta magát. Több mint 20 éve meg kellett műteni a gerincemet, akkor leszázalékoltak. Később ízületi és nőgyógyászati problémáim is lettek, ma már olyan állapotban vagyok, hogy nem tudok munkát vállalni. Sokszor még az önellátás is gondot jelent.A nő 75 ezer forint rokkantnyugdíjat kap – ebből nem sok mindenre telik. – A telet végigküzdöttem fűtés nélkül. A szobában megfagyott a víz, kabátban, paplan alatt aludtam – mesélte. – Fürödni, hajat mosni a földre, lavórhoz kellett hajolgatnom a műtött gerincemmel. Most, hogy már jó idő van, ki tudok menni az udvarra zuhanyozni. Csak hideg víz van, de már megszoktam. A melegítés sok pénzbe kerül.

Henriette büszke arra, hogy bár soha nem volt segítsége, becsületes, tiszta ember tudott maradni. Azt azonban látja, nem fog tudni kifizetni egy albérletet. Esetében ugyanis csak magánház jöhet szóba, hiszen négy mosómedvével és négy kutyával osztozik otthonán. A kenneleket is maga építette, ahol tartja őket, arra pedig mindig van gondja, hogy ételt és orvosi ellátást kapjanak – még ha neki nem is marad semmije.– Soha nem volt senkim rajtuk kívül, ők az én családom. Nem fogom megtenni, amit velem tett a nő, aki megszült, hogy eldobom őket, csak hogy nekem könnyebb legyen. Ha miattuk nem kapok segítséget, inkább maradok ilyen helyzetben – jelentette ki a nő, aki egy otthonért cserébe azt tudná felajánlani, hogy a rezsi kifizetésén kívül gondozza, rendben tartja a házat és a kertet. – Amióta élek, mindenkinek mindenben segítettem. Talán egyszer én is kaphatok segítséget valakitől. Csak ebben tudok bízni.