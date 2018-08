Mosonmagyaróvárról is jöttek Szegedre a halfesztiválra

Árak

Az egész süllőből 1000 forint tíz deka, a patkójából ugyanez 1200. A pisztráng egészben 800, a hekk 700 forint 10 dekánként. A halászlevet 1800 és 2000 forintért kínálják, a különleges süllőleves 2500. A szürke harcsa húzósabb: 100 forint dekája. A csülkös pacal és a töltött káposzta 1900 forint, de van birkapörkölt ugyanannyiért, kürtőskalács egy ezresért, kenyérlángos 700-tól 1000 forintig. Egy korsó sör átlagosan 500 (a kézműveseket drágában mérik), a tömény és a pálinka ugyanennyi.

– Ma még csak próbanap van, kitoljuk a határokat, ameddig csak lehet, és próbáljuk a legtöbb vendéget jóllakatni – mondta péntek délután a jól ismert szegedi vendéglátós, Puskás László a Huszár Mátyás rakparton, ahol pénteken elkezdődött a XXII. Nemzetközi Tiszai Halfesztivál. A lemenő nap fényében egyre csak gyűlt a tömeg, Szeged és a környék halkedvelői kiéhezve vetették rá magukat a vendéglátósok kínálatára. Rajak Zoran, az egyik magyarkanizsai halastó tulajdonosa ismerősével, Gulyás Péterrel ette végig a kínálatot Puskás mester kifőzdéjében. Azt mondták, megkóstolták a haltepertőt, a halászlevet és a sült halat is.Varga Ferenc és felesége nem volt annyira elragadtatva a műanyag tányérokban felszolgált ételektől. Halászlevet és pisztrángot választottak, amit egy-egy deci rozéval öblítettek le. – Finom, finom, de legközelebb inkább étterembe megyünk, bár ennek is megvan a hangulata – ismerte el Varga Ferencné.Egy másik közismert vendéglátós standjánál, aki Békésből érkezett, egy hajóskapitány sapkájában Málik Tibor csülköt evett feleségével. A mosonmagyaróvári házaspár öt éve visszatérő vendége a halfesztiválnak, közel 300 kilométert utaztak busszal, hogy öt napot töltsenek városunkban. – Most szálltunk le a buszról délután kettőkor. Most a csülköt kívántuk meg, de van még két napunk, hogy végigkóstoljuk a kínálatot – mondta Málik Tibor. A békési cigányvendéglős, Ásós Géza ismét meglepte a szegedi a közönséget, sertésagyvelővel kínálja a halászlevet.A következő különlegességért sem kellett messzire menni, a Diófa standján árulják az idei rendezvény legkülönlegesebb fogását, a tárkonyos, citromos süllőlevest, amelyet süllőpofával, tárkonnyal, citrommal, tejszínnel és gyufaszál vastagságúra vágott zöldségékkel kínálják. Az étel egyébként a Szarvasi Halas Napok aranyérmes levese.– A gyerekeknek akarok kedveskedni, de inkább megijednek – mondta Barta László, az Algyői halászcsárda tulajdonosa, aki az orrán egy piros bohócorral kínálta a legendás halászlevét. Humorért és halászléért nekik sem kell a szomszédba menniük. Bartáék standja idén is kitűnik a többi közül: az asztalt terítő díszíti, a halászlevet ponty alakú levesestálban szolgálják fel.– Bele is férnék – örvendezett édesanyjának és nagymamájának Turi Áron, aki előbb Bartáék egyik bográcsához hajolt közel, majd a halfesztivál ötletgazdája és főszervezője, Frank Sándor sátránál az egyik szakács segítségével az egyik óriásbográcsba is belenézhetett. – Jó sok levest láttam, anya, és jó nagy kanál van hozzá – mesélt a látottakról a lelkes kisfiú, akinek nemrég volt a hatodik születésnapja.Halászléből pedig biztosan nem lesz hiány a következő napokban. Szombaton 11 órakor ejtőernyővel érkezik a paprika az óriásbográcsba, majd a baráti társaságok, munkahelyi kollektívák hagyományosan délelőtt 9-kor foglalják el az újszegedi Partfürdőt, ahol közel 100 csapat főzi majd a halászlét.