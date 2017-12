Most jön a pokol a sivatagi futóversenyen!

Ma jön a pokoli szakasz Peruban a világ egyik leggyilkosabb sivatagi futóversenyén, amikor 68 kilométert kell megtenniük a versenyzőknek. A szegedi Barta Tamás eddig minden távot teljesített, és a 194. helyen áll az összetett versenyben a 231 indulóból.– Nagyon kimerültem, és aggódom a hosszú, 68 kilométeres szakasz miatt – nyilatkozta több versenyző is a harmadik etap megtétele után a Marathon des Sables honlapján. Ez a világ egyik leggyilkosabb sivatagi futóversenye, melyen meg kell küzdeni az elemekkel, a süppedő homokkal, a 40 fokkal és az erős széllel. A szegedi Barta Tamás egyedüli magyarként indult el a versenyen, és eddig szépen teljesített: kedden az első, 37,2 kilométeres szakaszt 7 óra 41 perc, szerdán a második, 42,2 kilométeres távot 10 óra 10 perc, csütörtökön a harmadik, 33 kilométeres etapot 9 óra 5 perc alatt teljesítette, így most 26 óra 56 perces idejével a 194. helyen áll a 231 indulóból. Azonban hátravan még a versenyből 130 kilométer! Pénteken 68,4 kilométert mennek, majd szombaton pihenőnap, vasárnap 42,2, hétfőn pedig – a nem mindennapi verseny zárónapján – 19,6 kilométert futnak a versenyzők.A férfiaknál továbbra is a marokkói Rachid el Morabity, a nőknél pedig a francia Nathalie Mauclair áll az élen.Sajnos, eddig nem tudtunk kapcsolatot teremteni Barta Tamással, hogy megtudjuk, hogyan bírja a versenyt, de az eredményeiből látszik, hogy ő is fárad. Mivel napkeltétől napnyugtáig futnak és gyalogolnak a sivatagban, nem csodálkozunk azon, hogy a kevés idejét pihenésre használja Tamás, akinek innen is drukkolunk, hogy pénteken legyűrje a pokoli, 68 kilométeres távot!