Most jut 30 millió az orvosi rendelőre, de Klárafalva álma a befejezett bicikliút

– A korábbi évekhez képest jól sikerült 2017, de nem vagyok maradéktalanul elégedett – nyilatkozta lapunknak Fekete József, a 460 lelkes Klárafalva polgármestere. – Hosszú ideig kellett várni arra, hogy a tervbe vett fejlesztések közül néhány elinduljon. A Területfejlesztési Operatív Programhoz 2016-ban beadtuk azt a két pályázatot, amelyre a keret lehetőséget ad. Ezeket már tavaly bírálták el, és úgy, hogy a megvalósítással belecsúsztunk a késő őszbe, télbe. Így most zajlik a községháza energetikai korszerűsítése, 16,6 millió forintból. A másik TOP-os pályázatunk célja az egészségházunk felújítása és környezetének rendbetétele. Ez 30 és fél millió forintos munka. Ebben az ügyben mi már aláírtuk a támogatási szerződést, az irányító hatóság még nem. 2018 novemberéig kell vele elkészülni. Mindkét beruházás ügyében sokat segített nekünk a Csongrád Megye Fejlesztéséért Nkft.Fekete József megemlítette, Deszkkel, Tiszaszigettel és Ferencszállással közösen beadtak még egy TOP-pályázatot. Ennek 40 millió forintjából egy 3 milliós falat Klárafalváé. A pénzből – ha elnyerik – a közösség összetartását szolgáló fejlesztéseket, hagyományőrző programokat lehet megvalósítani.A Szegedi járás legkisebb települése a Belügyminisztérium keretéből kapott pénzből tavaly 400 négyzetméternyi térkövezett járdát építhetett a faluház és a buszmegállók környékén. Az önkormányzat a két megállót már saját pénzből újította fel. – A térburkolatos járdaépítés idén is folytatódik a főút mentén mindkét oldalon. Szintén idei feladat, hogy a ravatalozó előtere is kapjon térburkolatot – mondta a polgármester. 1 millió forintos állami támogatásból készült el a település arculati kézikönyve, amely, mint mindenütt, meghatározza, hogyan lehet új házat építeni, régit felújítani. Fontos idei tennivaló a belterületi csapadékvíz-elvezető csatornák felújítása, burkolása. Vannak még folyamatban lévő pályázatok – és olyan tervek is, amelyekhez nagy levegőt kell venni. Ilyen a Deszktől Klárafalva határáig megépített kerékpárút folytatása Ferencszállásig – lassan lejár a terv jogerős építési engedélye –, valamint a mintegy másfél kilométernyi, nem sáros, de mégsem szilárd, kohósalakos, zúzottköves utca leburkolása. Útépítésre azonban nemigen lehet pályázati kiírást találni, olyat végképp nem, amelyen egy önerővel nem túl jól eleresztett kistelepülés is bátran elindulhat.