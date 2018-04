Most minden összegyűlik az úszóháznál - Uszadékszigettel hadakozik a Szabadság - galéria, videó

Nálunk tilos, Szerbiában tüzelő



Mint azt már korábban is megírtuk, Magyarországon tilos kiszedni a vízben úszó fát, mert az az állam tulajdona. A határ túloldalán a szerbek már várják a fát, mert télen ezzel tüzelnek. Magas víznél kikötik a partra, kiapad alóla a víz, és néhány hónap alatt kiszárad.

Ismét hatalmas mennyiségű uszadék halmozódott fel a Szabadság úszóháznál. A folyó sodrását tekintve eleve rossz helyen lévő úszóműre minden évben rengeteg uszadék rakódik. A felszínen látható mennyiség legalább kétszerese található a Szabadság alatt.Ez részben a Tisza hordaléka, a szemét – műanyag és alumíniumpalackok, több focilabda – az árterekből mosódott bele a folyóba. A magasabb vízállás miatt ugyanis a folyó „kimászott" a hullámtérre, és magával sodorta az ágakat, alámosta és kidöntötte az elöregedett fákat. A 20 méteres szálfától a flakonokig mindent találni a szinte teljesen összefüggő uszadékszigeten.Az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság kezelésében lévő Tisza-szakaszon a vízszint lassan, de folyamatosan apad, a múlt pénteki 582 centiméteres tetőzés után hétfőn 15 órakor 575 centiméter magas volt a folyó vízállása.– Tudjuk, hogy sok az uszadék az úszóművön. Már az első áradás után, a rövid apadásnál a jégtörő vontatóhajóval el akartam húzatni, de olyan erős volt a folyó sodrása, hogy nem vállalták. Olyankor nehéz kormányozni a hajót – magyarázta Klivényi Károly, a Szabadság úszóházat üzemeltető vízi-, tömegsport- és szabadidő-egyesület elnöke.– Korábban be akartam menni a téli kikötőbe, de azt se vállalták. Az előrejelzések szerint hosszan tartó magas vízállásra kell számítani, de ha apadni kezd a folyó, acélsodronyokat kötünk a nagyobb fatörzsek köré, és a hajóval arrébb húzatjuk. Ez még nem veszélyes, a régi helyünkön, ami ennél is rosszabb volt, 50 méter hosszú uszadéktömeg is összegyűlt – mondta az egyesület elnöke.Klivényi hozzátette, ha a DOKK nem lenne előttük, ami megdobja és eltereli a vizet az uszadékkal együtt, akkor sokkal több hordalékot kapnának. Az 1962-ben, Mohácson épült úszóművet jelenleg az előírtnál kétszer több acélsodrony rögzíti, aminek bírnia kell a nyomást.Nem csak a Szabadság szenved az uszadéktól. – Rendszeresen kell csónakkal kirángatnom a fatörzseket, faágakat az úszómű alól. Szerencsére van olyan nagy teljesítményű motorcsónakunk, ami erre alkalmas. Egy 15-20 méter hosszú, 80 centi átmérőjű fa ilyenkor átázva többtonnás is lehet. Ha nálunk beakad egy uszadékfa, azonnal eltávolítom, nem várom meg, hogy felszaporodjon – mondta Csányi Sándor. A Felső Tisza-parton, a vízitelep mellett lévő Foka Ökokikötő üzemeltetésvezetőjétől megtudtuk, nekik a délkeleti szél jelent gondot, az hordja oda a hordalékot, de most szerencsére más irányból fúj a szél.