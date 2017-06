Most nem kell félni a vérszívóktól - levegőből és földről is irtják a szúnyogokat

– Ott lehet gond, ahol gyepre, füves területre hullva megáll a csapadék, és tocsogók alakulnak ki – mondta Makrai László, a Szegedi Környezetgazdálkodási Nkft. igazgatója, akit arról kérdeztünk, mire számíthatunk szúnyogfronton a következő időszakban.Szerda óta ugyanis az Országos Meteorológiai Szolgálat adatai szerint 30–70 milliméternyi eső hullott Szegedre, miközben meleg van – ami kedvez a vérszívók fejlődésének.

Több ezer hektáron permeteztek



Pitvaroson 2, Üllésen 50 milliméter

A pár nap alatt lehullott – és a teljes júniusban szokásos mennyiségnek megfelelő – csapadéknak azonban egyelőre nem érzékelhető a hatása a szúnyogszámra. Ezt hetente egyszer mérik csípés-, illetve lárvaszámlálással a környezetgazdálkodás munkatársai, akik összesen 150 szegedi időszakos vagy állandó vízfelületet figyelnek. A legutóbbi számlálás szerint egyébként a megyeszékhely nagy részén szinte nincs is szúnyog – a belvárosban, illetve a zöld Tarjánban és Felsővároson is nulla volt a csípésszám. Ha szárazabbra fordul az időjárás, tartható is a kedvező helyzet Szegeden, miután a katasztrófavédelem a múlt héten egész Csongrád megyében, így Szegeden is irtotta a levegőből a vérszívókat.– Pontos területi behatárolással jeleztük a katasztrófavédelemnek, hogy Szeged déli részén szükség lenne a légi kémiai szúnyogirtásra, mert ott magasabb volt a csípésszám – mondta Makrai László . Kecskésen, Tompaszigeten, Szentmihályon és Gyálaréten volt sok szúnyog, elsősorban a továbbra is remek szúnyogbölcsőként működő gyálai Holt-Tisza miatt. Az ott kikelt vérszívók viszont akár Alsóvárosig is elrepülnek. – Vannak olyan helyek azon a részen, ahol a három méter magas nádasban hiába vágunk ösvényeket, csónakról és levegőből sem tudjuk elérni a vízfelszínt, és a biológiai irtást elvégezni – magyarázta Makrai László.Az önkormányzati cég városi forrásból március elejétől ha kell, október közepéig végez biológiai irtást, amely elsősorban a szúnyoglárvákat pusztítja el. A katasztrófavédelem által koordinált légi kémiai gyérítés ezt egészíti ki.A katasztrófavédelem adatai szerint Csongrád megyében a múlt héten Szegeden végezték a legkiterjedtebb légi kémiai szúnyogirtást, összesen 3000 hektáron. Vásárhelyen és Makón 1200-1200 hektár légi és 800-800 hektár földi kémiai permetezést hajtottak végre, míg Szentesen és Csongrádon 800-800 hektáron permeteztek repülőről, és 300-300 hektáron földről. Sándorfalván 900 hektáros volt a légi, 250 a földi kémiai irtás. A kistelepülések közül Deszk térségében volt a legkomolyabb szúnyogirtás – 550 hektárt a levegőből, 100-at a földről permeteztek.Múlt szerdán 4–47, csütörtökön 15–17, vasárnap 8 milliméter eső esett Szegeden a Szegedi Magaslégköri Obszervatórium mérései szerint – tudtuk meg Bujdosó Bencétől, az állomás munkatársától. Bár a hét folyamán sokfelé volt zápor a megyében, ennek területi eloszlása nagyon változó volt. Csapadékban legnagyobb eltérést a vasárnapi viharos hidegfront hozott: míg a megye délkeleti részén mindössze 2 millimétert mértek, Derekegyház és Baks térségében 25-öt, Üllésen pedig 50 millimétert. Ezen a héten már nyugodtabb időre, melegebbre, és kisebb helyi záporokra, zivatarokra számíthatunk – tette hozzá a meteorológus.