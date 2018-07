Mostantól nem lehet akármit küldözgetni a börtönökbe

A Szegedi Fegyház és Börtön három objektumába havonta átlagosan 700–1000 csomag érkezik.

A Szegedi Fegyház és Börtön három objektumába júliusig havonta átlagosan 700–1000 csomagot küldtek a rabok rokonai, akik a legtöbbször tartós élelmiszert és cigarettát csomagoltak – közölte a Délmagyarországgal a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának (BV) Kommunikációs Főosztálya.Erre azonban a hónap elejétől már nincs lehetőség, ugyanis szinte teljesen megváltoztak a börtönökben a csomagküldés szabályai. Gyakorlatilag élelmiszert, tisztálkodási szereket és cigarettát tartalmazó postai csomagot egyáltalán nem lehet mostantól küldeni. A rokonoknak két lehetőségük azért így is maradt. Az egyik, hogy látogatáskor beviszik a termékeket, a másik pedig, ha a BV egy erre a célra létrehozott weboldalán megrendelik azokat.A www.bvcsomag.hu oldalon keresztül tudják a hozzátartozók megrendelni a termékeket, ez pedig a BV szerint lényegesen egyszerűbbé és gyorsabbá teszi a csomagküldést. Az oldalra regisztráció után lehet belépni, és válogatni több ezer termékből, amelyek egyébként a börtönökben található boltokban is kaphatók. A megrendelt csomagokat is ezek az üzletek állítják össze, az ígértek szerint két munkanapon belül, de persze csak akkor, ha a megrendelő rokon vagy barát kifizette a számlát. Fizetni bankkártyával és átutalással is lehet. Egy dolog azonban nem változott: a csomag nem lehet nehezebb 5 kilónál.Pénzt továbbra is kaphatnak a rabok, amelyet szintén a börtönben működő boltban költhetnek el, akár kávéra és cigarettára is. Cigarettát ugyanis például nem lehet rendelni a webshopból, mert a dohánytermékek internetes kereskedelmét egy jogszabály tiltja. Akinek pedig nincs pénze, az persze továbbra is kap napi háromszor enni, és tisztasági felszerelést is adnak neki. A webshopba egyébként nem regisztrálhat mindenki, csak a rabok engedélyezett kapcsolattartói. Ők már meg is kapták postán azt az egyedi kódot, amellyel beléphetnek a rendszerbe.