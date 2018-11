Motivál az ösztöndíj? Felháborodott a szegedi egyetemista az SZTE támogatói rendszerén

Ez most így működik

Nem motivál semmire

Vigh Bence szeretné fedezni albérleti lakhatását - ebben nagy segítség lehet az ösztöndíj. Fotó: Kuklis István

Munka nélkül nem elég

Csoportokon belül hasonlítható össze

– Jelenleg a Szegedi Tudományegyetem hallgatói sokkal alacsonyabb átlagoktól kapnak ösztöndíjat, mint eddig, viszont akik ugyanolyan jól vagy jobban teljesítettek, mint előzőleg, azok rendre kevesebb tanulmányi ösztöndíjban részesülnek – írta egy neve elhallgatását kérő egyetemista panaszosunk, akit nevezzünk Nórinak. Szerinte a szegedi egyetem úgy ad anyagi támogatást hallgatóinak, hogy közben nem veszi figyelembe a tanulmányi eredményt – holott az ösztöndíjnak pont ez volna a lényege.– A legkirívóbb eset a húgommal történt: az eddigi legjobb átlagával, amellyel saját évfolyamán belül is a legjobb lett szociális munkás szakon, 5,7-tel, egyáltalán nem kap semennyi ösztöndíjat, míg az évfolyamán belül a rosszabb, 4,17-es átlaggal rendelkező hallgatótársa 13 ezer forintos havi támogatásban részesült. A húgom nyilván fellebbezett, hiszen eddig minden tárgyat teljesített, közel ilyen jók voltak eddig is az eredményei, és korábban mindig a maximális ösztöndíjat kapta, tehát semmi nem indokolta ezt. Magyarázatként annyit mondtak, hogy az új rendszerben ez most így működik – mesélte a szegedi egyetemista.– Hozhatnám a saját példámat is, ami sokkal gyakoribb eset: az eddigi 4,59-es átlagommal 24 ezer 600 forintos ösztöndíjra voltam jogosult, míg most a 4,83-assal csupán 18 ezer 450 forintot kapok. Eközben a nálam rosszabbul teljesítő diáktársaim, akik eddig nem kaptak ösztöndíjat, közel ugyanekkora mértékű támogatásban részesülnek – magyarázta a panaszos hallgató. – Nem irigylem senkitől a pénzét, de felháborítónak tartom, hogy a tanulmányi ösztöndíj célját vesztette: tulajdonképpen nem motivál semmire, hiszen sokkal kevesebb munkával is hozzá lehet már jutni, akik pedig eddig minden erejüket megfeszítve dolgoztak, mert tényleg szükségük volt erre a pénzre – mint a húgom is –, azok hiába tették ezt, hiszen úgy tűnik, esetenként nem számít már a tanulmányi átlag – fejtette ki véleményét Nóri.Megkérdeztünk néhány szegedi egyetemistát, találkoztak-e hasonló problémával.– Elsőéves hallgató vagyok, 24 ezer forintos szociális ösztöndíjban részesülök – nyilatkozta lapunknak a történelem szakos Vigh Bence. – Szerintem egész korrekt a szegedi ösztöndíjrendszer, és nagy segítség lehet a fiataloknak. Én egyelőre abban vagyok motivált, hogy államilag támogatott maradjak – ez függ a tanulmányi átlagomtól is –, mivel albérletben lakom, amelynek a költségeit szeretném fedezni. Az ismerőseim körében még nem hallottam panaszt az ösztöndíjakkal kapcsolatban.– Olyanról hallottam, hogy két szakra járt egyszerre egy hallgató, mindkettőn csoportelsőként végzett, de ösztöndíjat csak az egyikért kapott – mondta a TIK előtt Csóka Péter bölcsész. – Az ösztöndíj nem feltétlenül motivál tanulásra, és munka nélkül nem elég egy egyetemistának, ezért vesznek fel sokan diákhitelt.– Eleinte sok egyetemista eltervezi, hogy ráhajt az ösztöndíjakra, és próbál minél jobb eredményeket elérni a vizsgaidőszakban – tette hozzá Csomós Géza. – Ezeket az igényeket általában gyorsan lejjebb adják a diákok: ha kettessel megvan egy vizsga, nem sokan mennek vissza a jobb jegyért. Havi 20–30 ezer forintos támogatás nagy segítség lehet egy albérletben élő fiatalnak, de szükséges mellé a diákmunka is, ha önellátó akar lenni – árulta el a szegedi egyetemista.– Kollégáink megvizsgálták a szegedi hallgató panaszát, és mindkét esetben azt állapították meg, hogy az ösztöndíjak kiszámítása a szabályzatoknak megfelelően, adminisztrációs hiba nélkül történt – reagált megkeresésünkre a Szegedi Tudományegyetem Nemzetközi és Közkapcsolati Igazgatósága.– A tanulmányi ösztöndíj kiszámításának alapja a hallgatók adott tanulmányi időszakban elért tanulmányi eredménye. Az ösztöndíj megállapítása során a hallgatókat csoportokba soroljuk az alapján, hogy eredményeik összehasonlíthatóak legyenek, majd ebben a csoportban a legjobban teljesítő hallgatók részesülnek tanulmányi ösztöndíjban. A kreditrendszerben nincsenek évfolyamok, ehelyett a félévenként megszerzendő 30 kredites előrehaladás szerint megállapított sávok határozzák meg, hogy a hallgatók melyik összehasonlítható csoportba kerülnek. Ilyen módon, ha az egymást évfolyamtársnak tekintő diákok eltérően haladnak a tanulmányaikban, akkor más ösztöndíjhalmazba kerülhetnek. A tanulmányi átlag az egyes csoportokon belül hasonlítható össze, eltérő csoportok közt nem – írta levelében az SZTE.– Az ösztöndíj kiszámítására vonatkozó szabályzat elérhető az egyetem honlapján, a figyelembe vett tanulmányi eredményeket pedig a Modulo-rendszerben is megtekinthetik a hallgatók, ahol teljes körű és részletes tájékoztatást kaphatnak a támogatásról. A tanulmányi ösztöndíj egy teljesítményalapú juttatás, amely esetében kizárólag a hallgatók által elért, objektíven mérhető tanulmányi eredmények számítanak. A Szegedi Tudományegyetem elkötelezett abban, hogy ezt a jogszabályoknak megfelelő, ösztönző jellegű és transzparens szabályozással és a felmerült problémákat hatékonyan kezelni képes ügyviteli szolgáltatásokkal támogassa – hangsúlyozta az egyetem közkapcsolati igazgatósága.